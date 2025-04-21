Вихід на пенсію вчителів

Вийти на пенсію педагоги можуть вже у 55 років, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Умови призначення пенсії за вислугу років:

Педагогічний стаж не менше 30 років.

Досягнення 55 років.

Ці вимоги діють для осіб, які не мали необхідного стажу до 1 січня 2016 року. Для тих, хто до цієї дати вже мав відповідний стаж, можливість виходу на пенсію за вислугу років зберігається незалежно від віку.

Розрахунок пенсії за віком

Розмір пенсії за вислугу років визначається за формулою, яка враховує:​

Середню заробітну плату: середньомісячний заробіток перед виходом на пенсію.

Коефіцієнт стажу: залежить від тривалості страхового стажу.

Коефіцієнт заробітку: співвідношення індивідуального заробітку до середнього по країні.​

Формула розрахунку пенсії:​

Пенсія = Середня заробітна плата × Коефіцієнт заробітку × Коефіцієнт стажу​

Важливо! Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. Якщо особа після призначення пенсії знову працевлаштовується на таку посаду, виплата пенсії припиняється до повторного звільнення

Додаткові надбавки:

Педагогічні працівники мають право на надбавку за вислугу років: