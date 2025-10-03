Кто может получать пенсию по потере кормильца?

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Размер средней пенсии в Украине: в каких областях выплаты самые большие

К нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети (в том числе дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

дети, которые учатся учреждениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Обратите внимание! Детям пенсия назначается независимо от того, были ли они на содержании умершего кормильца. А членам семьи, достигших пенсионного возраста и имеющих имеющийся страховой стаж, такая пенсия назначается пожизненно.

Какой размер выплат по потере кормильца?

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в соответствующем размере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Размер выплат должен составлять:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными частями.

Минимальный размер выплаты с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на двух нетрудоспособных членов семьи – 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на трех и более нетрудоспособных членов семьи – 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Случай, когда кормилец не имел стажа

Пенсию по потере кормильца по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не назначат, если у кормильца нет необходимого стажа. Этот стаж должен равняться страховому стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Стаж для назначения пенсии по инвалидности / ПФУ

К примеру, если кормилец умер в возрасте 40 лет, то его семья имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если он накопил не менее 9 лет страхового стажа. Если стажа нет, то Пенсионный фонд в назначении пенсии откажет.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?