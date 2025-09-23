Кому назначается пенсия по потере кормильца?

Речь идет о стаже, который был необходим человеку для назначения пенсии по III группе инвалидности, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

К нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца относятся:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"; дети (в частности дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет.

Также получить пенсию могут дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений.

Важно! Однако не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты - до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Пенсию в случае потери кормильца назначают в таком размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Минимальный размер такой выплаты с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; на двух нетрудоспособных членов семьи – 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Заметьте! На трех и более нетрудоспособных членов семьи – 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Могут ли получать эту пенсию родители военных?

Выплата по потере кормильца пока предоставляется матери или отцу, которые получают пенсию. То есть они или достигли пенсионного возраста, или являются лицом с инвалидностью.

Назначение и выплата осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Какую пенсию по потере кормильца получают чернобыльцы?