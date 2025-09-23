Кому призначається пенсія по втраті годувальника?

Йдеться про стаж, який був необхідний людині для призначення пенсії по III групі інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

До непрацездатних членів родини померлого годувальника відносяться:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; діти (зокрема діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років.

Також отримати пенсію можуть діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів.

Важливо! Однак не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти ‒ до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Який розмір пенсії по втраті годувальника?

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у такому розмірі:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Мінімальний розмір такої виплати з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; на двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! На трьох і більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Чи можуть отримувати цю пенсію батьки військових?

Виплата по втраті годувальника наразі надається матері чи батьку, які отримують пенсію. Тобто вони або досягли пенсійного віку, або є особою з інвалідністю.

Призначення та виплата здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин.

Яку пенсію по втраті годувальника отримують чорнобильці?