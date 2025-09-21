Чиї пенсії зменшаться у 2026 році?

У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд заклав продовження дії коефіцієнтів, які зменшують виплати для власників найбільших пенсій, розповідає 24 Канал.

У першу чергу це торкнеться колишніх держслужбовців, дипломатів та військових, пенсії яких призначені за спеціальними законами. А саме під скорочення підпадають ті, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб).

Як працює система понижених коефіцієнтів?

Як пояснюють у ПФУ, обмеження не стосуються базової суми у межах 10 прожиткових мінімумів. Застосовуються вони лише до "надлишку":

від 10 до 11 мінімумів – коефіцієнт 0,5;

від 11 до 13 мінімумів – 0,4;

від 13 до 17 мінімумів – 0,3;

від 17 до 21 мінімуму – 0,2;

понад 21 мінімум – 0,1.

Таким чином, чим вищою є пенсія понад встановлений поріг, тим меншу частку від цієї "надбавки" отримає пенсіонер.

Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне