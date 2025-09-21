Чиї пенсії зменшаться у 2026 році?
У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд заклав продовження дії коефіцієнтів, які зменшують виплати для власників найбільших пенсій, розповідає 24 Канал.
У першу чергу це торкнеться колишніх держслужбовців, дипломатів та військових, пенсії яких призначені за спеціальними законами. А саме під скорочення підпадають ті, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб).
Як працює система понижених коефіцієнтів?
Як пояснюють у ПФУ, обмеження не стосуються базової суми у межах 10 прожиткових мінімумів. Застосовуються вони лише до "надлишку":
- від 10 до 11 мінімумів – коефіцієнт 0,5;
- від 11 до 13 мінімумів – 0,4;
- від 13 до 17 мінімумів – 0,3;
- від 17 до 21 мінімуму – 0,2;
- понад 21 мінімум – 0,1.
Таким чином, чим вищою є пенсія понад встановлений поріг, тим меншу частку від цієї "надбавки" отримає пенсіонер.
Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне
Індексація пенсій українців у 2026 році стартує з 1 березня.
Загалом на пенсійне забезпечення у держбюджеті закладено понад 1 трильйон гривень, з яких 251,3 мільярда передбачені у вигляді трансферту Пенсійному фонду.