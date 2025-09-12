Яка різниця між пенсією та соціальною виплатою?

Таке визначення надає Пенсійний фонд, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Індексація пенсій: чи варто очікувати підвищення виплат до кінця року

Законодавство визнає такі види пенсій в Україні:

за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника; за вислугу років.

Однак соціальна виплата є іншим типом допомоги. Вона передбачена українцям, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, та через це не можуть претендувати на звичайну пенсію.

Зверніть увагу! Тобто соціальна допомога – це грошова підтримка, яка надається кожного місяця з державного бюджету непрацездатним чи обмежено працездатним громадянам країни, які не мають трудового стажу або інших джерел для отримання доходу.

Як вже зазначалося вище, все залежить від стажу. Якщо людина має менш як 15 років стажу, тоді надається державна соціальна допомога після досягнення 65-річного віку.

Зокрема вимоги щодо стажу у 2025 році такі:

Для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, як чоловікам, так і жінкам.

Для виходу на відпочинок у 63 роки слід мати страховий стаж від 22 до 31 року.

Для пенсії у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

Важливо! Однак якщо людина взагалі ніколи не працювала офіційно, взагалі не має жодного страхового стажу, то також отримуватиме соціальну допомогу.

Що ще відомо про соціальну виплату?