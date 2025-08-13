Що зміниться в Україні пенсійний вік?

Однак найближчим часом змінювати його не планують, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Так наразі не йдеться про підвищення пенсійного віку. Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін.

У рамках того, що ми плануємо, вхід у солідарну систему буде можливий тільки після досягнення необхідного стажу,

– наголосив міністр.

Згідно з його слів, особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше. Для цього буде окремий закон, де спеціальні пенсії переведуть у професійні. Вони ж, своєю чергою, будуть фінансуватись з додаткових джерел.

Важливо! Улютін підкреслив, що в Україні прагнуть захистити солідарну систему, повернути до неї довіру.

Який наразі пенсійний вік в Україні?

Українці можуть вийти на пенсію починаючи з 60 років. Однак це також залежить від страхового стажу.

Так з 1 січня по 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років,

– нагадали у Пенсійному фонді.

У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем від 22 до 32 років, а в 65 років – 15-22 роки стажу. Водночас мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 65 років становить 15 років.

Зверніть увагу! Якщо в людини до 65 років відсутній мінімальний страховий стаж, то вона не має права на пенсію за віком, але отримуватиме соціальну допомогу від держави.