Кому доцільно докуповувати стаж для пенсії?

Як розповів у коментарі 24 Каналу пенсійний експерт Сергій Коробкін, купівля стажу за минулий час коштує досить дорого, тож у кожному індивідуальному випадку варто прораховувати доцільність витрат.

За даними Пенсійного фонду України, докупити стаж для пенсії можна тільки за періоди з 2004 року, коли людина не працювала або була зареєстрована як ФОП. За попередній час придбати стаж неможливо.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення, колишній працівник Пенсійного фонду України Якщо до пенсії залишилося небагато часу, а людина бачить, що стажу не вистачає, вона має право докупити стаж за минулий час. Однак він коштуватиме вдвічі дорожче. Це може бути доцільно для тих, у кого трохи не вистачає стажу. І якщо, наприклад, сьогодні людина його не придбає, то ще три роки не отримуватиме пенсію. Усе залежить від віку й наявності стажу.

Для купівлі стажу за минулі періоди потрібно звернутися до податкової й укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового соцстрахування. Потрібний стаж купують одноразово, сплачуючи всю суму єдиного внеску за потрібний період. Однак якщо договір укладений терміном не менше одного року, внески можна сплачувати поступово.

Скільки коштує купити рік стажу?

У 2026 році один місяць стажу "заднім числом" коштує щонайменше 3 тисячі 804 гривні – це два мінімальні розміри єдиного внеску. Тож докупити 12 місяців стажу цьогоріч коштуватиме від 46 тисяч 656 гривень.

Пенсійний експерт Сергій Коробкін говорить, що перед купівлею варто прорахувати доцільність такої витрати й зважити всі обставини.

Якщо людина отримуватиме мінімальну пенсію, наприклад, і року стажу не вистачає, щоб вийти на пенсію вчасно у 60 років. Наприклад, у 2026 році потрібно 33 роки стажу, а в людини підтверджені 32 – вона не може піти на пенсію вчасно, тому хоче придбати. Але слід розуміти розмір цієї пенсії, чи варта вона того. Якщо у тебе є 45 тисяч гривень, можна на них жити весь рік, а пенсію призначать пізніше,

– зауважує експерт.

Якщо до настання пенсійного віку ще далеко і людина працює неофіційно, вона за бажанням може платити внески до Пенсійного фонду самостійно, уклавши угоду. У такому разі рік стажу коштуватиме близько 23 тисяч гривень.

