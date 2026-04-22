Кому целесообразно докупать стаж для пенсии?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу пенсионный эксперт Сергей Коробкин, покупка стажа за прошедшее время стоит достаточно дорого, поэтому в каждом индивидуальном случае стоит просчитывать целесообразность расходов.

По данным Пенсионного фонда Украины, докупить стаж для пенсии можно только за периоды с 2004 года, когда человек не работал или был зарегистрирован как ФЛП. За предыдущее время приобрести стаж невозможно.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший работник Пенсионного фонда Украины Если до пенсии осталось немного времени, а человек видит, что стажа не хватает, он имеет право докупить стаж за прошедшее время. Однако он будет стоить вдвое дороже. Это может быть целесообразно для тех, у кого немного не хватает стажа. И если, например, сегодня человек его не приобретет, то еще три года не будет получать пенсию. Все зависит от возраста и наличия стажа.

Для покупки стажа за прошлые периоды нужно обратиться в налоговую и заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного соцстрахования. Нужный стаж покупают единоразово, уплачивая всю сумму единого взноса за нужный период. Однако если договор заключен сроком не менее одного года, взносы можно платить постепенно.

Сколько стоит купить год стажа?

В 2026 году один месяц стажа "задним числом" стоит минимум 3 тысячи 804 гривны – это два минимальных размера единого взноса. Поэтому докупить 12 месяцев стажа в этом году будет стоить от 46 тысяч 656 гривен.

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин говорит, что перед покупкой стоит просчитать целесообразность такой траты и взвесить все обстоятельства.

Если человек будет получать минимальную пенсию, например, и года стажа не хватает, чтобы выйти на пенсию вовремя в 60 лет. Например, в 2026 году нужно 33 года стажа, а у человека подтверждены 32 – он не может уйти на пенсию вовремя, поэтому хочет приобрести. Но следует понимать размер этой пенсии, стоит ли она того. Если у тебя есть 45 тысяч гривен, можно на них жить весь год, а пенсию назначат позже,

– отмечает эксперт.

Если до наступления пенсионного возраста еще далеко и человек работает неофициально, он по желанию может платить взносы в Пенсионный фонд самостоятельно, заключив соглашение. В таком случае год стажа будет стоить около 23 тысяч гривен.

