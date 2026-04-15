Что изменится в подтверждении страхового стажа?

В первую очередь изменения в законодательстве коснутся украинцев, которые пока не вышли на пенсию. Они будут облегчать зачисление страхового стажа, рассказал в комментарии 24 Каналу пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. 14 апреля его передали на подпись президенту Украины.

По словам эксперта Сергея Коробкина, изменения не будут существенными и коснутся нескольких ключевых факторов: информирование населения о недостатке стажа и зачисление лет работы, за которые не платили страховые взносы.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший работник Пенсионного фонда Украины Первое – обязанность Пенсионного фонда информировать людей, если у них нет данных в реестрах застрахованных лиц о стаже, которого не хватает, например, для назначения или перерасчета пенсии. Но не прописан механизм, когда и как именно они должны информировать. Когда этот закон вступит в силу, должны принять дополнительные изменения в порядок подачи документов для назначения и перерасчета пенсии.

Эксперт говорит, что Пенсионный фонд сейчас информирует о количестве стажа при назначении пенсии, однако после вступления в силу закона должен будет делать это заранее, если взносов не хватает для выхода на отдых.

Вторым изменением станет возможность зачислить в страховой стаж периоды работы, за которые работодатель не делал страховых взносов. Речь идет о ситуации, когда из-за отсутствия данных об уплате взносов в государственных реестрах человек не получает стаж.

Эту несправедливость хотят исправить, и в законе прописано, что человеку могут учесть этот стаж, даже если предприятие взносы не платило официально. Но важно вчитаться: право на назначение пенсии. То есть, если человек, например, вышел на пенсию, уже получает ее, но определенные периоды не засчитали его для назначения, их все равно не будут засчитывать. Это условный стаж. То есть если человеку не хватает стажа для выхода на пенсию, эти годы ему могут добавить,

– говорит эксперт Сергей Коробкин.

К примеру, если в этом году человеку не хватает трех лет для назначения выплаты, а он их проработал без уплаты работодателем взносов, эти три года условно могут добавить, чтобы человек вышел на пенсию вовремя. Однако в расчет размера пенсии они не войдут.

Обратите внимание! Для выхода на пенсию в 2026 году при достижении 60 лет нужно иметь 33 года стажа.

По словам эксперта, конкретный механизм реализации нормы о зачислении стажа без взносов в самом законе не прописан, поэтому, вероятно, для этого разработают отдельный порядок.

Как в Украине сейчас засчитывают страховой стаж?

Как объясняет пенсионный эксперт Сергей Коробкин, сейчас весь стаж, приобретенный до 2004 года, засчитывают на основании трудовой книжки или других бумажных документов: архивных справок или справок с предприятия. В случае если оно ликвидировано, архив уничтожен или утрачен, этот стаж можно подтверждать показаниями не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем.

В новом законе об этом пишут так, будто это какая-то новая норма, но такая практика существует уже давно,

– говорит эксперт.

Он также напоминает, что после 2004 года стаж засчитывают исключительно на основании данных об уплате страховых взносов, которые хранятся в реестре застрахованных лиц. Если взносы уплачены, стаж засчитывают даже при отсутствии записи в трудовой книжке. И наоборот: если в трудовой есть записи, но взносы не платили, этот период в стаж не войдет.

Сергей Коробкин также обратил внимание на то, что государственный реестр персонифицированного учета фактически начал наполняться еще с 1998 года. Сейчас данные этого реестра для расчета пенсии используют только с 1 июля 2004 года.

"Вероятно, новым законом хотят разрешить учитывать данные реестра о взносах и за период с 1998 по 2004 год. Особенно в тех случаях, когда кто-то потерял документы, трудовой книжки нет, как и архивов, но данные об уплате взносов в реестре есть. Например, зарплату из этих данных уже можно брать, а вот стаж – нет", – объясняет эксперт.

По словам Сергея Коробкина, еще один из способов подтверждения стажа – через суд – прописан в новом законе, но является давно устоявшейся практикой. Пенсионеры и те, кому отказывали в назначении пенсии, ранее часто обращались в суд, чтобы восстановить свои права.

