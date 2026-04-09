Что предусматривает законопроект №13705-д?

Народные депутаты на заседании в четверг, 9 апреля, проголосовали за внесение изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Таким образом граждане обеспечиваются правом на надлежащее пенсионное обеспечение. Об этом говорится в законе №13705-д, за который проголосовали 242 народных избранника.

Правовые изменения позволили использовать сведений государственных электронных информационных систем и реестров, связанных с трудовой деятельностью граждан, уплатой единого взноса, заработной платой и всеми данными, необходимых для назначения или перерасчета пенсии.

Если каких-то данных не будет хватать в государственных реестрах, то Пенсионный фонд обязан сообщить об этом человека. Свой трудовой стаж украинцы смогут подтверждать в том числе и через суд.

Закон позволяет учитывать в стаж и те периоды, когда за человека не платились страховые взносы, если от него будет отчетность за то время.

Кроме того, определены основания, когда пенсия может назначаться или пересчитываться без имеющейся трудовой книжки или записей о стаже работы. Это, в частности:

документы со сведениями о периодах работы;

показания не менее двух свидетелей, которые связаны с заявителем работой в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины;

решение суда о времени и характере работы.

Как отмечает Аппарат Верховной Рады, благодаря Закону удастся усовершенствовать и упростить зачисление стажа работы, даже если документов об этом нет.

