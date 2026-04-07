Что предусматривает законопроект №14005?
Во вторник, 7 апреля, за цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства, оптимизацию стадий и сроков проголосовали в целом 250 народных избранников. Об этом написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Законопроект долго не могли принять, хотя он входит в число предусмотренных по программе финансовой поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility.
Народные депутаты внесли соответствующие изменения в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Украины, а также в несколько законов, связанных с банками, нотариатом, ипотекой, недвижимостью и исполнительным производством.
Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, законопроект позволит расширить функционал автоматизированной системы исполнительного производства. По плану должна улучшиться и автоматизироваться коммуникация исполнителей с государственными органами, банками и финучреждениями.
Кроме того, Единый реестр должников должны связать с другими реестрами. Законодательные изменения предусматривают, что человеку могут отказать в отчуждении или залоге имущества, если у него есть финансовые долги. Исключение – предусмотренные законом случаи.
Так нотариусы не смогут заключать договоры купли-продажи или дарения, связанные с должником. Банки будут блокировать некоторые его операции. А Сервисным центрам МВД запретят переоформлять транспорт владельца, который имеет долги.
Важно! Закон не имеет норм по изъятию или продаже единственного жилья. А любые взыскания так и будут происходить только согласно решению суда.
Когда долг будет погашен и средства поступят на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, то система самостоятельно сделает сообщение о том, что долг уплачен. Тогда данные о человеке должны удалить из Единого реестра должников и снять ареста со счетов или ценных бумаг гражданина.
Что стоит знать о взыскании долгов?
Исполнитель не имеет права блокировать специальные счета, которые используются для выплат пенсий. Однако если банк не сообщил о таком статусе счета, то его можно заблокировать.
Когда банк подает иск в суд из-за неуплаты долга, то человеку важно обратиться к адвокату для проверки дела и подготовки отзыва. Ведь в таком случае есть больше шансов выиграть суд против кредитора.
Сведения из Реестра должников изымаются после завершения исполнительного производства. Для этого существуют специальные заявления, которые подтверждают наличие оснований, чтобы больше не считать человека должником.