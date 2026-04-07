Що передбачає законопроєкт №14005?

У вівторок, 7 квітня, за цифровізацію окремих етапів виконавчого провадження, оптимізацію стадій і строків проголосували в цілому 250 народних обранців. Про це написав нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Законопроєкт довго не могли ухвалити, хоча він входить до передбачених за програмою фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility.

Народні депутати внесли відповідні зміни до Господарського процесуального та Цивільного процесуального кодексів України, а також до кількох законів, пов'язаних з банками, нотаріатом, іпотекою, нерухомістю й виконавчим провадженням.

Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, законопроєкт дозволить розширити функціонал автоматизованої системи виконавчого провадження. За планом має покращитися й автоматизуватися комунікація виконавців з державними органами, банками й фінустановами.

Крім того, Єдиний реєстр боржників мають пов'язати з іншими реєстрами. Законодавчі зміни передбачають, що людині можуть відмовити у відчуженні чи заставі майна, якщо в неї є фінансові борги. Виняток – передбачені законом випадки.

Так нотаріуси не зможуть укладати договори купівлі-продажу чи дарування, пов'язані з боржником. Банки блокуватимуть деякі його операції. А Сервісним центрам МВС заборонять переоформлювати транспорт власника, який має борги.

Важливо! Закон не має норм щодо вилучення або продажу єдиного житла. А будь-які стягнення так і будуть відбуватися лише згідно з рішенням суду.

Коли борг буде погашений і кошти надійдуть на рахунок органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, то система самостійно зробить повідомлення про те, що борг сплачено. Тоді дані про людину мають видалити з Єдиного реєстру боржників і зняти арешту з рахунків чи цінних паперів громадянина.

