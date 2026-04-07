Чому вирішили відмінити пільги?

Про це розповів народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму дописі в соцмережах.

Мова йде про проєкт закону №15112-1, який має скасувати пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Раніше у ньому була прописна норма, яка стосувалася довічного статусу національних публічних діячів. До таких осіб банки застосовують посилений фінансовий моніторинг. А зазначена норма передбачала, що такий моніторинг діятиме усього лише 3 роки після закінчення їхніх повноважень.

Однак під час обговорень члени Податкового комітету дійшли висновку, що її необхідно вилучити з проєкту. Адже вона може порушувати міжнародні зобов'язання України.

Важливо! До національних публічно значущих осіб в Україні відносять президента, народних депутатів, міністрів, суддів, високопосадовців, очільників державних компаній та інших, які мають високий корупційний ризик через свою роботу. Їх банки повинні перевіряти більш ретельно.

Які зміни внесли до законопроєкту?

Натомість Податковий комітет вирішив внести інші правки до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, під час засідання погодилися призупинити штрафи для банківських установ за деякі порушення під час фінансового моніторингу національних публічно значущих осіб. Але послаблення діятимуть лише до того моменту, як Україна стане членом Євросоюзу.

Такий підхід має полегшити роботу банків у роботі з такими топпосадовцями.

Тобто банки не будуть боятися щось по ПЕПам порушити і типу мають стати більш адекватні в своєму підході до таких осіб,

– пояснив Железняк.

Зауважте! В Україні статус національних публічно значущих осіб по факту є довічним.

Що відомо про законопроєкт з оподаткування посилок?