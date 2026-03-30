Йдеться про продовження військового збору, а також оподаткування посилок і цифрових послуг. Деталі повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зміни є частиною виконання Україною зобов'язань у межах євроінтеграції. Питання опрацьовували в діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.
- По-перше, врегулювання оподаткування отриманих через цифрові платформи доходів та запровадження міжнародного обміну інформацією (DAC7).
Ставка ПДФО становитиме 5% (замість чинної у 18%), а податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спростить адміністрування для громадян.
Водночас разові некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро.
Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації,
– пояснив міністр.
Важливо! Зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.
- По-друге, оподаткування міжнародних посилок починаючи з 0 євро.
- По-третє, продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.