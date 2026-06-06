Які податки з оренди треба сплатити?

Оренда квартири, будинку чи іншої нерухомості залишається одним із поширених способів додаткового заробітку, пише Державна податкова служба.

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Якщо нерухомість здає фізична особа, а не підприємець, із такого доходу необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Ставка ПДФО становить 18%, а військового збору – 5%. Таким чином загальне податкове навантаження сягає 23% від отриманого орендного доходу.

Для сплати податків орендодавець має подати річну декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це потрібно до 1 травня року, який настає після звітного. Після цього нараховані податкові зобов'язання необхідно сплатити до 1 серпня. Подати декларацію можна дистанційно через Електронний кабінет платника податків.

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Також під час здачі житла важливо оформлювати письмовий договір оренди. Він підтверджує законність відносин між власником нерухомості та орендарем і може стати додатковим підтвердженням під час перевірок або виникнення спірних ситуацій.

Коли оренда вважається підприємницькою діяльністю?

Інші правила можуть діяти для власників, які регулярно здають житло подобово або користуються платформами для онлайн-бронювання, зокрема Booking.com.

У таких випадках податкова може розцінити отримання доходу від оренди як підприємницьку діяльність. Тоді власнику житла може знадобитися реєстрація фізичною особою-підприємцем та сплата податків за правилами обраної системи оподаткування.

Для прикладу, підприємці третьої групи на спрощеній системі сплачують 5% від доходу. Крім того, для них передбачена сплата єдиного соціального внеску. У 2026 році мінімальний розмір ЄСВ становить 1902,34 гривні на місяць.

Що буде, якщо не платити податки за оренду квартири?

Якщо орендодавець не декларує отримані доходи, це може призвести до фінансових санкцій. Податкова служба має право нарахувати штраф у розмірі 25% від суми несплаченого податку, а у разі повторного порушення він може зрости до 50%. Крім цього, на суму боргу нараховується пеня за кожен день прострочення.

У деяких випадках відповідальність може бути ще серйознішою. Якщо податкова доведе систематичне ухилення від сплати податків, орендодавцю можуть загрожувати штрафи від 51 тисячі до 85 тисяч гривень за приховування доходів.