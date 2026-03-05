Що буде, якщо не платити податки за оренду квартири?

Якщо власник квартири здає житло як фізична особа, він повинен задекларувати дохід і сплатити податки до бюджету – 18% ПДФО та 5% військового збору, пише 24 Канал.

Якщо орендодавець не декларує отримані доходи, це може призвести до фінансових санкцій. Податкова служба має право нарахувати штраф у розмірі 25% від суми несплаченого податку, а у разі повторного порушення він може зрости до 50%. Крім цього, на суму боргу нараховується пеня за кожен день прострочення, зазначають на сайті ДПС.

У деяких випадках відповідальність може бути ще серйознішою. Якщо податкова доведе систематичне ухилення від сплати податків, орендодавцю можуть загрожувати штрафи від 51 тисячі до 85 тисяч гривень за приховування доходів.

Що планують змінити для орендодавців?

У 2026 році влада обговорює зміни, які мають вивести ринок оренди житла з тіні. Однією з ключових ідей є запровадження зрозумілих правил для орендодавців та прозорої системи обліку договорів оренди, зазначено на порталі Верховної Ради.

Зокрема, планується створити механізм офіційної реєстрації договорів. Така система дозволить фіксувати укладені угоди та відображати реальні доходи від здачі житла. Паралельно можуть посилити контроль за діяльністю рієлторів, яких можуть зобов'язати передавати інформацію про укладені угоди до податкових органів.

Також обговорюється посилення відповідальності за так звану "чорну оренду". У пропозиціях ідеться про штрафи для власників житла, які здають квартири без офіційного оформлення договору. Таким чином держава намагається зробити ринок оренди більш прозорим і зрозумілим.

Чи буде це вигідно?