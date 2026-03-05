Что будет, если не платить налоги за аренду квартиры?

Если владелец квартиры сдает жилье как физическое лицо, он должен задекларировать доход и уплатить налоги в бюджет – 18% НДФЛ и 5% военного сбора, пишет 24 Канал.

Если арендодатель не декларирует полученные доходы, это может привести к финансовым санкциям. Налоговая служба имеет право начислить штраф в размере 25% от суммы неуплаченного налога, а в случае повторного нарушения он может возрасти до 50%. Кроме этого, на сумму долга начисляется пеня за каждый день просрочки, отмечают на сайте ГНС.

В некоторых случаях ответственность может быть еще серьезнее. Если налоговая докажет систематическое уклонение от уплаты налогов, арендодателю могут грозить штрафы от 51 тысячи до 85 тысяч гривен за сокрытие доходов.

Что планируют изменить для арендодателей?

В 2026 году власти обсуждают изменения, которые должны вывести рынок аренды жилья из тени. Одной из ключевых идей является введение понятных правил для арендодателей и прозрачной системы учета договоров аренды, указано на портале Верховной Рады.

В частности, планируется создать механизм официальной регистрации договоров. Такая система позволит фиксировать заключенные сделки и отражать реальные доходы от сдачи жилья. Параллельно могут усилить контроль за деятельностью риелторов, которых могут обязать передавать информацию о заключенных сделках в налоговые органы.

Также обсуждается усиление ответственности за так называемую "черную аренду". В предложениях говорится о штрафах для владельцев жилья, которые сдают квартиры без официального оформления договора. Таким образом государство пытается сделать рынок аренды более прозрачным и понятным.

Будет ли это выгодно?