Какой налог на аренду платят сейчас?
Сегодня владельцы квартир, которые сдают жилье в аренду, должны платить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В итоге это 23% от полученного дохода, рассказала в телеэфире Елена Шуляк, сообщает Укринформ.
По ее словам, такая ставка является слишком высокой для большинства арендодателей. Именно поэтому значительная часть владельцев не декларирует доходы и не заключает официальные договоры.
По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году только около 900 физических лиц по всей Украине задекларировали доходы от аренды жилья. Показатели за 2025 год еще ожидают.
Почему предлагают уменьшить ставку до 7%?
По мнению Елены Шуляк, именно снижение ставки станет первым шагом к легализации рынка.
На сегодня платить 23% – это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. На сегодня мы видим, если говорить о справедливом налогообложении, его в районе 7%,
– отметила депутат.
Она отметила, что если налог будет реалистичным, владельцы чаще будут оформлять договоры официально. Это позволит государству получить реальную статистику и увеличить поступления в бюджет.
Во время обсуждений в рабочей группе при Министерстве развития общин и территорий звучали и другие цифры. В частности, речь идет о возможной ставке 9% или 10%. Окончательное решение еще не принято. Законодательную инициативу должны рассмотреть в парламенте после завершения дискуссий.
Какие выгоды обещают тем, кто выйдет из тени?
Владельцам, которые будут работать легально, обещают четкие и предсказуемые правила. Официально задекларированный доход от аренды можно будет подтвердить при обращении в банк для получения кредита или ипотеки.
Кроме того, легальная сдача жилья снижает риск штрафов и претензий со стороны налоговой. Наличие официального договора также дисциплинирует арендаторов, поскольку все условия проживания и расчеты фиксируются письменно.
Также подчеркивают, что прозрачные правила должны облегчить взаимодействие между владельцами и арендаторами, ведь информация об аренде будет официально задокументирована.