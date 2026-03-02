Який податок на оренду сплачують зараз?

Сьогодні власники квартир, які здають житло в оренду, мають сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. У підсумку це 23% від отриманого доходу, розповіла в телеефірі Олена Шуляк, повідомляє Укрінформ.

За її словами, така ставка є занадто високою для більшості орендодавців. Саме тому значна частина власників не декларує доходи й не укладає офіційні договори.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише близько 900 фізичних осіб по всій Україні задекларували доходи від оренди житла. Показники за 2025 рік ще очікують.

Чому пропонують зменшити ставку до 7%?

На думку Олени Шуляк, саме зниження ставки стане першим кроком до легалізації ринку.

На сьогодні сплачувати 23% – це непідйомна сума, яка не дозволяє виводити ринок з тіні. На сьогодні ми бачимо, якщо говорити про справедливе оподаткування, його в районі 7%,

– зазначила депутатка.

Вона наголосила, що якщо податок буде реалістичним, власники частіше оформлюватимуть договори офіційно. Це дозволить державі отримати реальну статистику та збільшити надходження до бюджету.

Під час обговорень у робочій групі при Міністерстві розвитку громад і територій звучали також інші цифри. Зокрема, йдеться про можливу ставку 9% або 10%. Остаточне рішення ще не ухвалене. Законодавчу ініціативу мають розглянути в парламенті після завершення дискусій.

Які вигоди обіцяють тим, хто вийде з тіні?