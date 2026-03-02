Який податок на оренду сплачують зараз?
Сьогодні власники квартир, які здають житло в оренду, мають сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. У підсумку це 23% від отриманого доходу, розповіла в телеефірі Олена Шуляк, повідомляє Укрінформ.
За її словами, така ставка є занадто високою для більшості орендодавців. Саме тому значна частина власників не декларує доходи й не укладає офіційні договори.
За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише близько 900 фізичних осіб по всій Україні задекларували доходи від оренди житла. Показники за 2025 рік ще очікують.
Чому пропонують зменшити ставку до 7%?
На думку Олени Шуляк, саме зниження ставки стане першим кроком до легалізації ринку.
На сьогодні сплачувати 23% – це непідйомна сума, яка не дозволяє виводити ринок з тіні. На сьогодні ми бачимо, якщо говорити про справедливе оподаткування, його в районі 7%,
– зазначила депутатка.
Вона наголосила, що якщо податок буде реалістичним, власники частіше оформлюватимуть договори офіційно. Це дозволить державі отримати реальну статистику та збільшити надходження до бюджету.
Під час обговорень у робочій групі при Міністерстві розвитку громад і територій звучали також інші цифри. Зокрема, йдеться про можливу ставку 9% або 10%. Остаточне рішення ще не ухвалене. Законодавчу ініціативу мають розглянути в парламенті після завершення дискусій.
Які вигоди обіцяють тим, хто вийде з тіні?
Власникам, які працюватимуть легально, обіцяють чіткі та передбачувані правила. Офіційно задекларований дохід від оренди можна буде підтвердити під час звернення до банку для отримання кредиту або іпотеки.
Крім того, легальна здача житла знижує ризик штрафів і претензій з боку податкової. Наявність офіційного договору також дисциплінує орендарів, оскільки всі умови проживання та розрахунки фіксуються письмово.
Також підкреслюють, що прозорі правила мають полегшити взаємодію між власниками та орендарями, адже інформація про оренду буде офіційно задокументована.