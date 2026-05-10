Як пише Idealista, за рік житло для оренди подорожчало на 5,2%. Найскладніша ситуація зараз у великих містах і туристичних регіонах, де попит залишається дуже високим.

Дивіться також Оренда у Німеччині може неприємно здивувати українців: що треба перевірити ще до заселення

У яких містах Іспанії оренда квартир стала найдорожчою?

Найдорожчим містом для оренди залишається Барселона. Там середня ціна вже досягла 23,9 євро за квадратний метр. У Мадриді оренда коштує 21,2 євро, а у Сан-Себастьяні – 18,1 євро за квадрат.

Серед регіонів найдорожчими для орендарів залишаються Мадрид, Каталонія, Балеарські острови та Країна Басків. Найнижчі ціни зафіксували в Естремадурі, Кастилії-Ла-Манчі та Мурсії.

Водночас найшвидше оренда дорожчала у менших містах. За рік ціни найбільше зросли у Сеговії – на 16,1%, Сьюдад-Реалі – на 14,7% та Авілі – на 13,6%. Аналітики пояснюють це тим, що орендарі дедалі частіше переїжджають із дорогих мегаполісів у менші міста.

Скільки коштує оренда в Іспанії?

За даними Numbeo, найдорожче орендувати житло зараз у Барселоні та Мадриді. У Барселоні однокімнатна квартира в центрі міста коштує в середньому 1 436 євро на місяць, а за межами центру – 1 092 євро. У Мадриді оренда такого житла обходиться у 1 267 євро в центрі та 998 євро поза центральними районами.

В інших популярних містах Іспанії ціни теж залишаються високими:

Малага – у центрі близько 1 100 євро, за межами центру – близько 900 євро;

Валенсія – приблизно 1 000 євро у центрі та 800 євро відповідно;

Севілья – близько 850 євро у центрі та 650 євро поза ним;

Сарагоса – орієнтовно 750 євро у центрі та 600 євро за межами центральних районів;

Аліканте – близько 900 євро у центрі та 700 євро поза центром;

Більбао – приблизно 1 000 євро та 800 євро відповідно.

Чому оренда житла в Іспанії знову стрімко дорожчає?

Однією з головних причин подорожчання став дефіцит квартир для довгострокової оренди. Частина власників здає житло туристам на короткий термін, тому на ринку залишається менше варіантів для місцевих мешканців.

Попит підтримують студенти, іноземні працівники та люди, які переїжджають до великих міст у пошуках роботи. Через це конкуренція за квартири зростає навіть попри уповільнення ринку.

На ціни також впливають іноземні покупці нерухомості. У другому півріччі 2025 року нерезиденти купували житло в Іспанії в середньому за 3 242 євро за квадратний метр, тоді як громадяни країни – за 1 839 євро. Після купівлі таку нерухомість часто здають в оренду, що ще сильніше штовхає ціни вгору.

Додатковий тиск створює й зростання населення через імміграцію. Найбільше нових мешканців приїжджають до Мадрида, Барселони та інших великих міст, де попит на оренду давно перевищує пропозицію.

Що планують змінити в оренді в Іспанії?

Уряд Іспанії хоче запровадити розрахунок виключно через електронні платіжні системи або банківські перекази при оренді житла. Так планують зменшити кількість неофіційних домовленостей і вивести частину ринку з тіні.

Також розглядають податкові стимули для власників житла, які погоджуються продовжити договір без підвищення орендної плати. Влада сподівається, що це допоможе людям довше жити в одному помешканні без різких стрибків вартості.