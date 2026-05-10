Как пишет Idealista, за год жилье для аренды подорожало на 5,2%. Самая сложная ситуация сейчас в крупных городах и туристических регионах, где спрос остается очень высоким.

В каких городах Испании аренда квартир стала самой дорогой?

Самым дорогим городом для аренды остается Барселона. Там средняя цена уже достигла 23,9 евро за квадратный метр. В Мадриде аренда стоит 21,2 евро, а в Сан-Себастьяне – 18,1 евро за квадрат.

Среди регионов самыми дорогими для арендаторов остаются Мадрид, Каталония, Балеарские острова и Страна Басков. Самые низкие цены зафиксировали в Эстремадуре, Кастилии-Ла-Манче и Мурсии.

В то же время быстрее всего аренда дорожала в меньших городах. За год цены больше всего выросли в Сеговии – на 16,1%, Сьюдад-Реале – на 14,7% и Авиле – на 13,6%. Аналитики объясняют это тем, что арендаторы все чаще переезжают из дорогих мегаполисов в меньшие города.

Сколько стоит аренда в Испании?

По данным Numbeo, дороже всего арендовать жилье сейчас в Барселоне и Мадриде. В Барселоне однокомнатная квартира в центре города стоит в среднем 1 436 евро в месяц, а за пределами центра – 1 092 евро. В Мадриде аренда такого жилья обходится в 1 267 евро в центре и 998 евро вне центральных районов.

В других популярных городах Испании цены тоже остаются высокими:

Малага – в центре около 1 100 евро, за пределами центра – около 900 евро;

Валенсия – примерно 1 000 евро в центре и 800 евро соответственно;

Севилья – около 850 евро в центре и 650 евро за его пределами;

Сарагоса – ориентировочно 750 евро в центре и 600 евро за пределами центральных районов;

Аликанте – около 900 евро в центре и 700 евро вне центра;

Бильбао – примерно 1 000 евро и 800 евро соответственно.

Почему аренда жилья в Испании снова стремительно дорожает?

Одной из главных причин подорожания стал дефицит квартир для долгосрочной аренды. Часть владельцев сдает жилье туристам на короткий срок, поэтому на рынке остается меньше вариантов для местных жителей.

Спрос поддерживают студенты, иностранные работники и люди, которые переезжают в крупные города в поисках работы. Из-за этого конкуренция за квартиры растет даже несмотря на замедление рынка.

На цены также влияют иностранные покупатели недвижимости. Во втором полугодии 2025 года нерезиденты покупали жилье в Испании в среднем за 3 242 евро за квадратный метр, тогда как граждане страны – за 1 839 евро. После покупки такую недвижимость часто сдают в аренду, что еще сильнее толкает цены вверх.

Дополнительное давление создает и рост населения из-за иммиграции. Больше всего новых жителей приезжают в Мадрид, Барселону и другие крупные города, где спрос на аренду давно превышает предложение.

Что планируют изменить в аренде в Испании?

Правительство Испании хочет ввести расчет исключительно через электронные платежные системы или банковские переводы при аренде жилья. Так планируют уменьшить количество неофициальных договоренностей и вывести часть рынка из тени.

Также рассматривают налоговые стимулы для владельцев жилья, которые соглашаются продлить договор без повышения арендной платы. Власти надеются, что это поможет людям дольше жить в одном доме без резких скачков стоимости.