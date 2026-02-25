Як працюють схеми з фейковою орендою?
Правоохоронці фіксують сезонний сплеск фейкових оголошень про подобову та короткострокову оренду, зазначає у соцмережах Національна поліція України.
Найчастіше шахраї використовують короткострокові пропозиції оренди, наприклад, житло для відпочинку на свята. В оголошеннях пропонують привабливі варіанти за заниженими цінами та наголошують, що охочих багато, тому потрібно терміново внести аванс.
Після отримання передоплати зв'язок із "власником" зникає. У таких публікаціях часто використовують фото нерухомості з інших регіонів або навіть з-за кордону. Знімки беруть із відкритих джерел, а адресу можуть вказувати з помилками або вигадану.
Поширена і схема з довгостроковою орендою. Шахрай винаймає реальну квартиру на короткий термін, наприклад на тиждень, а потім пропонує її іншим людям уже на кілька місяців. Отримавши оплату наперед, зловмисник зникає, а справжній власник житла може навіть не знати про ситуацію.
Також житло може перебувати в іпотеці, під арештом або мати неправильно оформлені документи на власність, пише "Юридичний порадник для ВПО".
На що звернути увагу, щоб не втратити гроші?
У поліції наголошують, що головне правило – не переказувати передоплату незнайомим особам без перевірки. Якщо йдеться про довгострокову оренду, потрібно наполягати на підписанні письмового договору.
Також варто:
- перевірити ціну, адже суттєво нижча вартість порівняно з ринком є типовою ознакою шахрайства;
- завантажити фото з оголошення в Google Images, щоб перевірити, чи не використовували їх раніше для інших об'єктів;
- уточнити адресу та переконатися, що вона існує;
- оцінити акаунт орендодавця, зокрема дату створення профілю та активність;
- написати з іншого номера щодо бронювання на ті самі дати, якщо житло доступне завжди, це привід насторожитися.
Які документи перевірити перед підписанням договору?
Перед укладенням договору потрібно перевірити паспорт орендодавця та документи, що підтверджують право власності на квартиру або будинок. Це може бути витяг з Державного реєстру речових прав чи інший документ.
Водночас навіть надані копії не гарантують повної безпеки, оскільки документи можуть бути підроблені. Тому перевірку варто поєднувати з особистою зустріччю, оглядом житла та підписанням договору з чітко прописаними умовами оренди.