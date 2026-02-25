Як працюють схеми з фейковою орендою?

Правоохоронці фіксують сезонний сплеск фейкових оголошень про подобову та короткострокову оренду, зазначає у соцмережах Національна поліція України.

Найчастіше шахраї використовують короткострокові пропозиції оренди, наприклад, житло для відпочинку на свята. В оголошеннях пропонують привабливі варіанти за заниженими цінами та наголошують, що охочих багато, тому потрібно терміново внести аванс.

Після отримання передоплати зв'язок із "власником" зникає. У таких публікаціях часто використовують фото нерухомості з інших регіонів або навіть з-за кордону. Знімки беруть із відкритих джерел, а адресу можуть вказувати з помилками або вигадану.

Поширена і схема з довгостроковою орендою. Шахрай винаймає реальну квартиру на короткий термін, наприклад на тиждень, а потім пропонує її іншим людям уже на кілька місяців. Отримавши оплату наперед, зловмисник зникає, а справжній власник житла може навіть не знати про ситуацію.

Також житло може перебувати в іпотеці, під арештом або мати неправильно оформлені документи на власність, пише "Юридичний порадник для ВПО".

На що звернути увагу, щоб не втратити гроші?

У поліції наголошують, що головне правило – не переказувати передоплату незнайомим особам без перевірки. Якщо йдеться про довгострокову оренду, потрібно наполягати на підписанні письмового договору.

Також варто:

перевірити ціну , адже суттєво нижча вартість порівняно з ринком є типовою ознакою шахрайства;

, адже суттєво нижча вартість порівняно з ринком є типовою ознакою шахрайства; завантажити фото з оголошення в Google Images , щоб перевірити, чи не використовували їх раніше для інших об'єктів;

, щоб перевірити, чи не використовували їх раніше для інших об'єктів; уточнити адресу та переконатися, що вона існує;

та переконатися, що вона існує; оцінити акаунт орендодавця , зокрема дату створення профілю та активність;

, зокрема дату створення профілю та активність; написати з іншого номера щодо бронювання на ті самі дати, якщо житло доступне завжди, це привід насторожитися.

Які документи перевірити перед підписанням договору?