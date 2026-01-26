Де саме може бути шахрайство?

Часто житло перебуває в іпотеці, під арештом або має неправильно оформлені документи на власність, пише "Юридичний порадник для ВПО".

Випадки, коли квартири пропонують оренду без згоди власника або ж такі об'єкти фактично належать третім особам, непоодинокі.

Такі ситуації створюють серйозні ризики для потенційних орендарів – не тільки фінансові, але й юридичні, якщо об'єкт не може легально використовуватися для проживання. Тому важливо бути особливо уважними при перевірці інформації про власника та документи перед підписанням будь-яких угод.

Які документи має містити договір оренди?

Правильно складений договір є гарантією захисту прав як орендодавця, так і орендаря, зазначають в АН "T.H.E Capital". У документі мають бути:

дані сторін (повне ім'я, паспортні дані, адреса об'єкта оренди);

термін оренди та умови її поновлення;

розмір орендної плати, дата та форма оплати;

порядок оплати комунальних послуг;

умови дострокового розірвання договору;

перелік майна, переданого у користування.

Також фахівці рекомендують задокументувати стан приміщення та майна перед заселенням у квартиру, наприклад на фото, щоб у разі виселення не стягували плату за ремонт того, що було не в належному стані на момент заселення.

Як перевірити об'єкт перед підписанням угоди?

Перед укладанням договору юристи радять перевірити документи на житло, особливо якщо пропозиція здається занадто вигідною. Доказом права власності є витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Важливо! Уважно перевіряйте документи, що засвідчують особу орендодавця, та порівняйте з власником у документах про право власності. Якщо є розбіжності, це може бути шахрайською схемою.

Чому укладення договору важливе?

Договір оренди є правовим механізмом, який фіксує умови оренди й захищає обидві сторони. Окрім строку оренди та розміру плати, документ дозволяє орендарю претендувати на податкові пільги або субсидії за місцем фактичного проживання.

Наприклад, проблеми з побутовою технікою в орендованій квартирі часто стають приводом для суперечок між власником і орендарем, адже чіткої норми в законі, яка б однозначно визначала платника, немає. Вирішальне значення зазвичай мають умови договору оренди та обставини, за яких техніка вийшла з ладу.