Що передбачає закон щодо ремонту в орендованому житлі?

Українське законодавство встановлює загальні правила щодо ремонту житла, але не регламентує детально обслуговування побутових приладів, які знаходяться у квартирі, пише видання Cedos.

Цивільний кодекс зобов'язує власника здійснювати капітальний ремонт житла, а орендаря підтримувати належний стан приміщення та виконувати дрібні поточні роботи.

Побутова техніка не завжди належить до цих категорій, тому її ремонт залишається сферою домовленостей між сторонами.

Коли за ремонт відповідає власник квартири?

Важливо! Якщо техніка була справною на момент передачі житла в оренду і зламалася з природних причин, витрати на ремонт або заміну найчастіше покладаються на власника.

Це стосується ситуацій, коли прилад зносився від тривалої експлуатації, має заводський дефект або вийшов з ладу через технічні особливості. У таких випадках орендодавець як власник майна зазвичай бере на себе відповідальність за відновлення його працездатності.

Коли платити має орендар?

Орендар зобов'язаний відшкодувати ремонт, якщо псування сталося через неправильне використання техніки. Йдеться про порушення інструкцій виробника, перевантаження приладу, механічні пошкодження або неналежний догляд.

Якщо власник може довести, що шкода виникла саме з вини наймача, саме орендар покриває витрати на ремонт або компенсацію.

Яке значення має договір оренди?

Договір оренди є ключовим документом, який визначає розподіл відповідальності між сторонами, зазначають в АН "Маяк".

Зверніть увагу! У ньому можна чітко прописати, хто відповідає за ремонт кожного приладу, у яких випадках витрати ділитимуться та які строки реагування. Чіткі формулювання допомагають уникнути конфліктів і роблять процес вирішення спорів більш передбачуваним.

Орендарю варто перевірити справність усіх приладів перед підписанням договору та скласти акт приймання передачі майна. Такий документ допомагає визначити, в якому стані була техніка на момент заселення, і зменшує ризик необґрунтованих претензій у майбутньому.

Як діяти у разі пошкодження техніки?

Припинити користування, щоб не погіршити стан техніки. Повідомити власника, краще письмово. Зафіксувати стан техніки на фото чи відео. Узгодити з власником подальші дії, зокрема виклик майстра або сервісної служби. Домовитися з власником щодо оплати робіт, орієнтуватися варто на умови договору. Зберігати чеки та квитанції, якщо ви оплатили, а власник має компенсувати.

У багатьох випадках досягається компроміс, наприклад частковий розподіл витрат або зарахування ремонту в рахунок орендної плати.

