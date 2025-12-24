Що таке залогова сума при оренді житла?

Залогова сума або депозит це кошти, які орендар передає власнику квартири як гарантію виконання своїх зобов'язань, пише 24 Канал з посиланням на агенції нерухомості.

Дивіться також Кому в Україні не хочуть здавати житло: як власники обирають орендарів

Найчастіше її розмір дорівнює одному місяцю орендної плати. Ці гроші не вважаються оплатою за проживання та мають бути повернуті після завершення оренди за умови відсутності порушень.

Юристи наголошують, що умови використання та повернення депозиту сторони визначають самостійно. Саме тому усні домовленості не забезпечують захист жодної зі сторін і часто стають підставою для конфліктів, зазначають в АН "Маяк".

Коли орендодавець має право не повертати депозит?

Власник житла може законно утримати залогову суму лише у випадках, які прямо передбачені договором оренди. Найпоширеніші підстави:

заборгованість з орендної плати на момент виселення;

несплачені комунальні послуги якщо їх сплата покладена на орендаря;

пошкодження квартири меблів або побутової техніки понад нормальний знос;

дострокове розірвання договору без попередження у визначений строк;

відсутність майна яке було зазначене в акті приймання передавання.

У цих ситуаціях депозит може бути використаний для компенсації збитків. Якщо шкода менша за суму застави орендодавець повинен повернути різницю, пише АН "T.H.E Capital".

Чи можна не повертати залог без письмового договору?

За відсутності письмового договору позиція орендаря значно слабша. При неофіційній оренді без письмового договору власники квартир часто відмовляються повертати залогову суму, посилаючись на усні домовленості або вигадані порушення.

Важливо! Без договору та акта приймання довести неправомірність утримання депозиту можна лише через непрямі докази, зокрема перекази коштів і скриншоти листування, що майже неможливо.

Для орендодавців важливим є письмовий опис квартири при підписанні договору. У разі спору суди зазвичай виходять з того, що кошти були передані як аванс або гарантійний платіж без визначених умов.

Це означає, що орендодавець повинен довести підстави для утримання депозиту документально. Без актів огляду та письмових домовленостей зробити це складно.

Як орендарю уникнути втрати залогової суми?

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять дотримуватися простих правил:

укладати письмовий договір оренди;

окремо прописувати умови повернення депозиту;

складати акт приймання квартири з описом стану житла;

зберігати чеки та підтвердження оплати комунальних послуг;

попереджати про виселення у строки визначені договором.

Якщо залогову суму не повертають без законних підстав орендар має право вимагати кошти у досудовому порядку або звернутися до суду.

Який штраф загрожує за неофіційну оренду?