Як ШІ допомагатиме українцям шукати житло?

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на платформі Otodim можна шукати об'єкти для купівлі або оренди – від житла до комерційних приміщень.

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Для продажу на Otodim доступні квартири, будинки, земельні ділянки та комерційні об'єкти. В оренду можна шукати кімнати, квартири, будинки й комерційну нерухомість. Тобто користувачі одразу потрапляють на майданчик, який працює саме з оголошеннями про нерухомість.

Оголошення на Otodim формуються на основі даних з OLX. Після цього інформацію додатково опрацьовує штучний інтелект: він структурує дані, покращує якість описів і робить оголошення зрозумілішими для користувачів.

Частина пропозицій може одночасно показуватися і на OLX, і на Otodim. Під час тестового періоду OLX Group збиратиме відгуки користувачів, щоб доопрацювати платформу. Також компанія планує запускати нові функції та додаткові інструменти для персоналізації пошуку.

Українці демонструють неймовірну стійкість. Люди продовжують купувати, орендувати та інвестувати в житло. Наша мета з Otodim спростити процес пошуку нерухомості за допомогою ШІ-інструментів та зробити його безпечнішим і ефективнішим,

– розповів General Manager напряму нерухомості OLX Group Джей Пі Фарінья.

У OLX Group пояснюють, що активність українських користувачів поступово відновлюється. За даними компанії, кількість активних користувачів в Україні вже сягнула 92% від довоєнного рівня, а кількість активних продавців – 99%.

Зросла й взаємодія з оголошеннями про нерухомість. Рік до року цей показник збільшився на 12%, що в компанії пов'язують із відновленням інтересу до пошуку житла.

OLX Group входить до глобальної технологічної компанії Prosus. З 2022 року компанія інвестувала понад 10 мільйонів доларів у підтримку України.

Як змінилися правила оренди нерухомості в Україні?

В Україні оновили порядок подання інформації про договори оренди нерухомості до податкової. Кабінет Міністрів підтримав зміни, які переводять цей процес в електронний формат та змінюють форму повідомлень, які подають нотаріуси.

Однією з ключових новацій стане обов'язкове подання повідомлень в електронній формі. Нотаріуси повинні надсилати їх до податкової у день посвідчення договору оренди.