Кому в Україні важко орендувати квартиру?

На ринку оренди сформувалися групи, яким складніше знайти квартиру навіть за наявності стабільного доходу, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

Насамперед це внутрішньо переміщені особи, 31% з яких повідомляли про відмови під час пошуку житла. Власники часто сумніваються у фінансовій стабільності ВПО та бояться короткотривалої оренди.

Також у складному становищі опинилися військовослужбовці. Попри суспільну повагу, кожен четвертий військовий мав проблеми з винайманням житла. Орендодавці остерігаються частих відряджень, служби поблизу фронту або можливих перерв у проживанні. Через це навіть у великих містах військовим нерідко відмовляють без пояснень.

До груп ризику належать люди з інвалідністю. Причина не лише у фізичній доступності житла, а й у стереотипах щодо додаткових витрат або складнощів із проживанням.

Чому сім'ям і власникам тварин відмовляють в оренді?

Сім'ї з дітьми або тваринами часто не можуть знайти житло. Багато оголошень про оренду одразу містять допис "без тварин та дітей". Понад 75% власників вважають, що маленькі діти можуть зіпсувати майно, тому відмовляють потенційним орендарям.

Найскладніше знайти житло з домашніми тваринами. За опитуванням OLX Нерухомість, 88% орендодавців можуть відмовити, якщо дізнаються про наявність домашнього улюбленця.

Навіть готовність сплатити більший депозит не завжди змінює рішення власника. У результаті люди з тваринами змушені довше шукати квартиру або погоджуватися на гірші умови.

Як ціна використовується для відбору орендарів?

Ціна оренди часто стає інструментом фільтрації. Власники можуть одразу встановлювати вищу вартість, щоб обмежити кількість звернень.

Інший поширений підхід полягає у зміні умов після спілкування з кандидатом. Йдеться про підвищення ціни, збільшення депозиту або вимогу кількох місяців оплати наперед.

Важливо! Формально це не виглядає як відмова. Фактично ж частина орендарів вибуває з процесу ще до укладання угоди. Найчастіше це стосується саме тих груп, яких власники вважають ризиковими.

Як війна змінила правила оренди квартир?

Війна посилила конкуренцію на ринку оренди. У безпечніших регіонах кількість охочих винаймати квартиру значно перевищує пропозицію. Це дозволяє власникам обирати орендарів за суб'єктивними критеріями.

Водночас значна частина угод і далі укладається без офіційних договорів. За відсутності юридичних гарантій власники намагаються мінімізувати ризики й відсіюють кандидатів ще на етапі знайомства.

Яка ситуація з орендою у Європі?

Схожі проблеми існують і за межами України, пише Eurofound. У країнах ЄС найуразливішою групою на ринку оренди є молодь. Високі ціни на житло у великих містах і нестабільні доходи змушують багатьох молодих людей довше жити з батьками.

