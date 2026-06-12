Що відомо про конфісковану квартиру Артемія Лебедєва?

Про це розповів голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха на сторінці фейсбук.

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Аукціон з продажу квартири має відбутися 30 червня 2026 року. Саме помешкання розташоване в історичному центрі столиці, на вулиці Ярославів Вал, 8.

Площа квартири становить 138,5 квадратного метра. Стартова ціна лота – 10 583 400 гривень. Після арешту квартира тривалий час була законсервована. У ній залишилися речі колишнього власника, зокрема книжки, плакати, посуд та інші предмети побуту.

Як виглядає квартира російського пропагандиста Лєбєдєва / Фото Фонду державного майна

І це не просто продаж майна. Це – відновлення справедливості. Кожна гривня від реалізації таких активів спрямовується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України,

– зазначили у Фонді держмайна.

Хто такий Артемій Лебедєв?

Артемій Лебедєв – російський дизайнер, блогер і пропагандист. Він публічно підтримував дії Кремля, виправдовував окупацію українських територій і поширював антиукраїнську пропаганду.

У січні 2022 року Лебедєв потрапив під санкції РНБО. У березні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру за виправдання збройної агресії Росії проти України.

У липні 2023 року ВАКС задовольнив позов Мін'юсту та стягнув активи Лебедєва в дохід держави. У вересні уряд передав ці активи Фонду держмайна для продажу або передачі в оренду.

Того ж року у Лебедєва конфіскували дві квартири в Києві: одну на Ярославовому Валу площею 138,5 квадратного метра і ще одну на вулиці Саксаганського площею близько 193 квадратних метрів.