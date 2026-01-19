Чи будуть зміни вартості довготривалої оренди житла?

Стрімкого зростання цін на довгострокову оренду житла в Києві у січні й лютому очікувати не варто. У цей час ринок нерухомості адаптується до змін попиту. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка з нерухомості Ірина Луханіна.

Дивіться також Київ під загрозою гуманітарної катастрофи: яка ситуація з опаленням

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку Довготривала оренда у січні-лютому перебуває в стадії стабілізації. Масового зростання не буде. У частині об’єктів можливе символічне зниження або "заморожування" ціни, особливо якщо квартира довго не здається. Тобто ринок не росте, а перебудовується під реальний попит.

У короткостроковій оренді житла ситуація є дещо іншою. За словами експертки, після новорічних свят цей сегмент майже завжди просідає. Це відбувається на тлі падіння попиту з боку туристів.

Ірина Луханіна говорить, що власники можуть реагувати на такі зміни в кілька способів:

знижують ціни;

тимчасово переводять житло в довгострокову оренду;

частіше погоджуються на більш гнучкі умови стосовно оплати за перший місяць, відтермінування заставки чи фіксації ціни.

Зауважте! Через проблеми з теплопостачанням та електроенергією в Києві змінився попит на заміські будинки. Увагу при виборі житла звертають на автономність та наявність утеплення, а також сполучення з Києвом.

Які квартири мають попит?

За словами рієлторки Ірини Луханіної, останніми місяцями в Києві найбільший попит мають 1-кімнатні та компактні 2-кімнатні квартири. Перевагу орендарі віддають житлу з автономним опаленням або можливістю підключення альтернативного живлення.

Найвища вартість оренди в січні тримається на квартири в центральних районах, а також районах із розвиненою інфраструктурою. Будинки з новішого житлового фонду мають більший попит, проте люди зацікавлені й у капітально відремонтованих квартирах у старих будинках.

Ціна сьогодні формується не метражем, а відчуттям безпеки та передбачуваності життя,

– додає експертка.

З огляду на це оренда буде дорожчою для житла, яке пристосоване до умов війни та відключень світла.

Наскільки дорожчою є оренда квартири в автономному будинку?