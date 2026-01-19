Будут ли изменения стоимости долгосрочной аренды жилья?

Стремительного роста цен на долгосрочную аренду жилья в Киеве в январе и феврале ожидать не стоит. В это время рынок недвижимости адаптируется к изменениям спроса. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка Долгосрочная аренда в январе-феврале находится в стадии стабилизации. Массового роста не будет. В части объектов возможно символическое снижение или "замораживание" цены, особенно если квартира долго не сдается. То есть рынок не растет, а перестраивается под реальный спрос.

В краткосрочной аренде жилья ситуация несколько иная. По словам эксперта, после новогодних праздников этот сегмент почти всегда проседает. Это происходит на фоне падения спроса со стороны туристов.

Ирина Луханина говорит, что владельцы могут реагировать на такие изменения в несколько способов:

снижают цены;

временно переводят жилье в долгосрочную аренду;

чаще соглашаются на более гибкие условия по оплате за первый месяц, отсрочки заставки или фиксации цены.

Обратите внимание! Из-за проблем с теплоснабжением и электроэнергией в Киеве изменился спрос на загородные дома. Внимание при выборе жилья обращают на автономность и наличие утепления, а также сообщение с Киевом.

Какие квартиры пользуются спросом?

По словам риелтора Ирины Луханиной, в последние месяцы в Киеве наибольшим спросом пользуются 1-комнатные и компактные 2-комнатные квартиры. Предпочтение арендаторы отдают жилью с автономным отоплением или возможностью подключения альтернативного питания.

Самая высокая стоимость аренды в январе держится на квартиры в центральных районах, а также районах с развитой инфраструктурой. Дома из более нового жилого фонда пользуются большим спросом, однако люди заинтересованы и в капитально отремонтированных квартирах в старых домах.

Цена сегодня формируется не метражом, а ощущением безопасности и предсказуемости жизни,

– добавляет эксперт.

Учитывая это аренда будет дороже для жилья, которое приспособлено к условиям войны и отключений света.

Насколько дороже аренда квартиры в автономном доме?