Как изменился спрос на дома за городом?

Осложнение ситуации с энергетикой в Киеве отразилось в росте спроса на загородную недвижимость. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

Смотрите также Киев под угрозой гуманитарной катастрофы: какова ситуация с отоплением

По словам эксперта, спрос на загородные дома в 2025 году оставался стабильно высоким. В фокусе заинтересованности было жилье, пригодное для полноценного проживания. В 2026 году риелтор наблюдает дополнительный подъем спроса на частные дома.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка В январе 2026 года на фоне перебоев с теплоснабжением и энергоснабжением в Киеве действительно заметно выросла заинтересованность загородной недвижимостью. В то же время запрос изменился качественно: клиенты ищут не "любой дом", а дом, который технически готов к вызовам зимы. По аренде это проявляется волной запросов "на зиму" или на 1 – 3 месяца, особенно от семей с детьми и людей, которые работают дистанционно.

По мнению специалиста, для многих покупателей и арендаторов загородный дом является не только расширением жилого пространства и автономности, но и ассоциируется с психологическим ощущением безопасности.

Обратите внимание! После обстрела Киева 9 января почти 6 тысяч многоэтажек остались без отопления. Власти города призвали временно покинуть столицу тех, у кого есть такая возможность, и переехать в жилье с автономным источником питания и тепла. По состоянию на 15 января около 300 многоэтажных домов остаются без отопления.

В то же время наблюдения риелтора Сергея Сидоренко свидетельствуют о том, что спрос на загородные дома в январе находится на уровне 2025 года и является в целом невысоким. Как пишет hromadske, среди причин этого – работа в городе и осложненная логистика из-за непогоды. Кроме того, спрос сдерживает то, что владельцы недвижимости заинтересованы в долгосрочной аренде, а не на 2 – 3 месяца холодной поры.

Как выбирают загородную недвижимость в 2026 году?

Риелтор Ирина Луханина говорит, что при выборе загородного жилья люди обращают внимание на наличие:

автономного отопления – газового или твердотопливного котла;

генератора или возможности его подключения – инвертора, аккумуляторов;

собственной скважины или стабильного водоснабжения;

утепления и энергоэффективности дома;

адекватной логистики в Киев.

По словам эксперта, в январе количество консультаций и просмотров для покупки домов выросло. Вместе с тем, часть клиентов выбирает сначала тестировать формат жизни за городом через аренду. Количество таких обращений увеличилось, однако для риэлторов рынок изменился, говорит Ирина Луханина.

Значительная часть "постоянных" арендаторов, которые ранее снимали дома раз в год или раз в два года, сейчас разъехались. Поэтому сегодня риэлторы больше ориентируются на формирование пула владельцев (арендодателей и продавцов), чтобы иметь стабильное предложение, регулярную рекламу и прогнозируемый поток запросов,

– отмечает специалист по недвижимости.

Заметим! Изменение спроса на загородное жилье, в частности – рост заинтересованности, фиксировали еще в середине 2025 года. Однако несмотря на повышенный интерес, общую ситуацию на рынке характеризовали как сложную.

Как влияет на цену аренды квартиры автономность дома и высокий этаж?