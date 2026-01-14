Как на стоимость аренды влияет наличие автономного источника питания?

Цены на аренду жилья в Киеве сейчас формируются не по желанию владельца, а учитывая готовность квартиры выдерживать реальность – перебои с электроэнергией и войну. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

По наблюдениям риелтора Ирины Луханиной, существенное влияние на цену аренды квартир сейчас имеют наличие генератора и подземного хранилища в доме.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка Эти факторы сейчас имеют критическое значение. Энергохаб или резервное питание в доме – это уже не бонус, а реальное конкурентное преимущество. Такое жилье может стоить на 5 – 20% дороже и сдаваться значительно быстрее. Имеют значение также подземные паркинги, как альтернатива бомбоубежищам. В них есть возможность пересидеть воздушную тревогу достаточно комфортно в своем авто.

Специалист говорит, что в аренде также претерпевает изменения подход к выбору расположения, ведь люди выбирают не "центр по любой цене", а предпочитают районы с:

автономной инфраструктурой;

укрытиями;

удобным транспортом;

магазинами неподалеку.

Как ранее рассказывала в комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Елена Гайдамаха, учитывая перебои с электроснабжением, наиболее рационально выбирать для жизни (и покупки) квартиры с индивидуальным отоплением. Однако их на рынке недвижимости Киева не так много.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Питание можно подключить, чтобы газовый котел работал, потому что ему электричество нужно, и все – у вас есть тепло. Если помпы стоят хорошие, есть горячая вода. По крайней мере без света можно обойтись, а котел запустить. В Киеве таких домов мало. Пальцев двух рук будет достаточно для того, чтобы пересчитать их. Тем временем Винница и Сумы сделали шаг вперед.

Заметьте! Наибольшим спросом в столице пользуются 1-комнатные и компактные 2-комнатные квартиры для аренды. В сфере покупки жилья ситуация подобная.

Что снижает цену на аренду квартир?

По словам риелтора Ирины Луханиной, стоимость аренды жилья сейчас формируется не столько метражом, сколько ощущением безопасности и предсказуемости жизни. В этом контексте квартиры на высоких этажах пользуются меньшим спросом, поэтому теряют в цене.

Высокий этаж без альтернативного доступа к воде и отоплению в условиях возможных отключений и ракетных (шахедных) атак снижает ликвидность и цену. Люди это четко считают,

– говорит Ирина Луханина.

Подытоживая, эксперт отмечает, что сейчас подход людей к аренде жилья можно характеризовать как прагматичный, и это не временным трендом, а новой нормой.

Как изменились цены на аренду жилья в Киеве в январе?