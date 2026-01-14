Как на стоимость аренды влияет наличие автономного источника питания?
Цены на аренду жилья в Киеве сейчас формируются не по желанию владельца, а учитывая готовность квартиры выдерживать реальность – перебои с электроэнергией и войну. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина.
По наблюдениям риелтора Ирины Луханиной, существенное влияние на цену аренды квартир сейчас имеют наличие генератора и подземного хранилища в доме.
Эти факторы сейчас имеют критическое значение. Энергохаб или резервное питание в доме – это уже не бонус, а реальное конкурентное преимущество. Такое жилье может стоить на 5 – 20% дороже и сдаваться значительно быстрее. Имеют значение также подземные паркинги, как альтернатива бомбоубежищам. В них есть возможность пересидеть воздушную тревогу достаточно комфортно в своем авто.
Специалист говорит, что в аренде также претерпевает изменения подход к выбору расположения, ведь люди выбирают не "центр по любой цене", а предпочитают районы с:
- автономной инфраструктурой;
- укрытиями;
- удобным транспортом;
- магазинами неподалеку.
Как ранее рассказывала в комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Елена Гайдамаха, учитывая перебои с электроснабжением, наиболее рационально выбирать для жизни (и покупки) квартиры с индивидуальным отоплением. Однако их на рынке недвижимости Киева не так много.
Питание можно подключить, чтобы газовый котел работал, потому что ему электричество нужно, и все – у вас есть тепло. Если помпы стоят хорошие, есть горячая вода. По крайней мере без света можно обойтись, а котел запустить. В Киеве таких домов мало. Пальцев двух рук будет достаточно для того, чтобы пересчитать их. Тем временем Винница и Сумы сделали шаг вперед.
Заметьте! Наибольшим спросом в столице пользуются 1-комнатные и компактные 2-комнатные квартиры для аренды. В сфере покупки жилья ситуация подобная.
Что снижает цену на аренду квартир?
По словам риелтора Ирины Луханиной, стоимость аренды жилья сейчас формируется не столько метражом, сколько ощущением безопасности и предсказуемости жизни. В этом контексте квартиры на высоких этажах пользуются меньшим спросом, поэтому теряют в цене.
Высокий этаж без альтернативного доступа к воде и отоплению в условиях возможных отключений и ракетных (шахедных) атак снижает ликвидность и цену. Люди это четко считают,
– говорит Ирина Луханина.
Подытоживая, эксперт отмечает, что сейчас подход людей к аренде жилья можно характеризовать как прагматичный, и это не временным трендом, а новой нормой.
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве в январе?
По данным ЛУН, по состоянию на 14 января средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве достигает 17 тысяч гривен. Прирост цены за год составляет 6%.
По итогам января арендовать жилье в 2026 году в Киеве можно несколько дешевле, чем, например, во Львове, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен.
В то же время по данным портала M2bomber, медианная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве снизилась на 11,84% за последний месяц. За период с 15 декабря по 14 января она упала с 22 687 гривен до 20 тысяч гривен.