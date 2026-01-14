Як на вартість оренди впливає наявність автономного джерела живлення?
Ціни на оренду житла в Києві нині формуються не за бажанням власника, а з огляду на готовність квартири витримувати реальність – перебої з електроенергією та війну. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка з нерухомості Ірина Луханіна.
Дивіться також На вторинці чи в новобудові: які квартири вигідно купувати у 2026 році
За спостереженнями рієлторки Ірини Луханіної, істотний вплив на ціну оренди квартир нині мають наявність генератора та підземного сховища в будинку.
Ці фактори зараз мають критичне значення. Енергохаб або резервне живлення в будинку – це вже не бонус, а реальна конкурентна перевага. Таке житло може коштувати на 5 – 20% дорожче й здаватися значно швидше. Мають значення також підземні паркінги, як альтернатива бомбосховищам. У них є можливість пересидіти повітряну тривогу досить комфортно у своєму авто.
Фахівчиня говорить, що в оренді також зазнає змін підхід до вибору розташування, адже люди обирають не "центр за будь-яку ціну", а надають перевагу районам з:
- автономною інфраструктурою;
- укриттями;
- зручним транспортом;
- магазинами неподалік.
Як раніше розповідала в коментарі 24 Каналу експертка з нерухомості Олена Гайдамаха, з огляду на перебої з електропостачанням найбільш раціонально обирати для життя (і купівлі) квартири з індивідуальним опаленням. Проте їх на ринку нерухомості Києва не так багато.
Живлення можна під'єднати, щоб газовий котел працював, бо йому електрика потрібна, і все – у вас є тепло. Якщо помпи стоять гарні, маєте гарячу воду. Принаймні без світла можна обійтися, а котел запустити. У Києві таких будинків обмаль. Пальців двох рук буде достатньо для того, щоб перерахувати їх. Тим часом Вінниця й Суми зробили крок уперед.
Зауважте! Найбільший попит у столиці мають 1-кімнатні та компактні 2-кімнатні квартири для оренди. У сфері купівлі житла ситуація подібна.
Що знижує ціну на оренду квартир?
За словами рієлторки Ірини Луханіної, вартість оренди житла нині формується не стільки метражем, скільки відчуттям безпеки та передбачуваності життя. У цьому контексті квартири на високих поверхах мають менший попит, тож втрачають у ціні.
Високий поверх без альтернативного доступу до води та опалення в умовах можливих відключень та ракетних (шахедних) атак знижує ліквідність і ціну. Люди це чітко рахують,
– каже Ірина Луханіна.
Підсумовуючи, експертка зазначає, що нині підхід людей до оренди житла можна характеризувати як прагматичний, і це є не тимчасовим трендом, а новою нормою.
Як змінилися ціни на оренду житла у Києві в січні?
За даними ЛУН, станом на 14 січня середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві сягає 17 тисяч гривень. Приріст ціни за рік становить 6%.
За підсумком січня орендувати житло у 2026 році у Києві можна дещо дешевше, ніж, наприклад, у Львові, де середня ціна оренди однокімнатки становить 18 тисяч гривень.
Водночас за даними порталу M2bomber, медіанна ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знизилася на 11,84% за останній місяць. За період з 15 грудня до 14 січня вона впала з 22 687 гривень до 20 тисяч гривень.