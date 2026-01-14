Як на вартість оренди впливає наявність автономного джерела живлення?

Ціни на оренду житла в Києві нині формуються не за бажанням власника, а з огляду на готовність квартири витримувати реальність – перебої з електроенергією та війну. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка з нерухомості Ірина Луханіна.

За спостереженнями рієлторки Ірини Луханіної, істотний вплив на ціну оренди квартир нині мають наявність генератора та підземного сховища в будинку.

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку Ці фактори зараз мають критичне значення. Енергохаб або резервне живлення в будинку – це вже не бонус, а реальна конкурентна перевага. Таке житло може коштувати на 5 – 20% дорожче й здаватися значно швидше. Мають значення також підземні паркінги, як альтернатива бомбосховищам. У них є можливість пересидіти повітряну тривогу досить комфортно у своєму авто.

Фахівчиня говорить, що в оренді також зазнає змін підхід до вибору розташування, адже люди обирають не "центр за будь-яку ціну", а надають перевагу районам з:

автономною інфраструктурою;

укриттями;

зручним транспортом;

магазинами неподалік.

Як раніше розповідала в коментарі 24 Каналу експертка з нерухомості Олена Гайдамаха, з огляду на перебої з електропостачанням найбільш раціонально обирати для життя (і купівлі) квартири з індивідуальним опаленням. Проте їх на ринку нерухомості Києва не так багато.

Олена Гайдамаха Рієлторка, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Живлення можна під'єднати, щоб газовий котел працював, бо йому електрика потрібна, і все – у вас є тепло. Якщо помпи стоять гарні, маєте гарячу воду. Принаймні без світла можна обійтися, а котел запустити. У Києві таких будинків обмаль. Пальців двох рук буде достатньо для того, щоб перерахувати їх. Тим часом Вінниця й Суми зробили крок уперед.

Зауважте! Найбільший попит у столиці мають 1-кімнатні та компактні 2-кімнатні квартири для оренди. У сфері купівлі житла ситуація подібна.

Що знижує ціну на оренду квартир?

За словами рієлторки Ірини Луханіної, вартість оренди житла нині формується не стільки метражем, скільки відчуттям безпеки та передбачуваності життя. У цьому контексті квартири на високих поверхах мають менший попит, тож втрачають у ціні.

Високий поверх без альтернативного доступу до води та опалення в умовах можливих відключень та ракетних (шахедних) атак знижує ліквідність і ціну. Люди це чітко рахують,

– каже Ірина Луханіна.

Підсумовуючи, експертка зазначає, що нині підхід людей до оренди житла можна характеризувати як прагматичний, і це є не тимчасовим трендом, а новою нормою.

