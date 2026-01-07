24 Канал проаналізував та порівняв вартість оренди у Києві та Львові.
У якому місті орендувати дорожче?
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові у січні 2026 року становить 18 тисяч гривень, тоді як у Києві цей показник перебуває на рівні 16 тисяч гривень. За даними ЛУН, саме Львів наразі є дорожчим містом для орендарів однокімнатного житла.
- Львів має компактний ринок і обмежені можливості для масштабної нової забудови в межах міста, що підвищує конкуренцію за житло. Додатковий тиск створюють туристичний попит.
- У Києві, попри значно вищі ціни в центральних районах, середній показник знижується внаслідок великої кількості відносно доступних пропозицій у спальних районах та передмістях.
Яка вартість оренди по районах Києва?
У січні 2026 року столичний ринок оренди демонструє помірні зміни. За даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у Києві знизилася на 6,05% за останній місяць.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві у січні 2026 року становлять:
- Печерський район – 31 900 гривень;
- Шевченківський район – 22 000 гривень;
- Голосіївський район – 19 000 гривень;
- Подільський район – 17 000 гривень;
- Солом'янський район – 16 000 гривень;
- Дарницький район – 15 000 гривень;
- Дніпровський район – 13 500 гривень;
- Деснянський район – 9 500 гривень.
У передмістях столиці оренда залишається дешевшою:
- Ірпінь – 14 000 гривень;
- Буча – 14 000 гривень;
- Вишневе – 13 500 гривень;
- Бровари – 12 000 гривень;
- Гостомель – 12 800 гривень.
Яка вартість оренди у Львові?
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові:
- Шевченківський район – 20 000 гривень;
- Сихівський район – 18 000 гривень;
- Франківський район – 17 300 гривень;
- Галицький район – 16 500 гривень;
- Личаківський район – 16 500 гривень;
- Залізничний район – 14 800 гривень.
Ціновий розрив між районами у Львові менший, ніж у Києві, однак найбільш привабливі для орендарів локації з хорошою транспортною доступністю та близькістю до центру стабільно утримують вищі ставки.
Яке місто стало найдорожчим для оренди?
Ужгород став найдорожчим містом для оренди квартир в Україні у 2025 році, де оренда однокімнатної квартири коштує 21 тисячу гривень, а двокімнатної – 32 тисячі гривень.
На зростання вартості оренди повпливали безпекова ситуація, обмежена пропозиція житла та низькі темпи введення нових об'єктів в експлуатацію, особливо в містах із малим ринком оренди.