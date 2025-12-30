Яке місто стало найдорожчим для оренди?

Найвищу вартість оренди наприкінці 2025 року зафіксували в Ужгороді, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Саме це місто очолило рейтинг за вартістю оренди однокімнатних та двокімнатних квартир. Безпекова ситуація в країні повпливала на ринок оренди житла, тому вартість оренди в Ужгороді виросла на 12% за рік.

Зверніть увагу! У грудні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 21 тисячу гривень, двокімнатної – 32 тисячі гривень. Тоді як середня ціна однокімнатної квартири у Києві та Львові – 17 тисяч гривень на місяць.

Які ще міста входять до групи з високими цінами?

Високі орендні ставки стабільно утримують й інші західні міста. В Івано-Франківську та Луцьку середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 тисяч гривень.

Львів залишається одним із найдорожчих міст України, однак більше не є лідером. За рівнем орендних ставок його дедалі частіше наздоганяють менші обласні центри на заході України, де пропозиція житла значно обмеженіша.

Яка вартість оренди поза заходом України?

У центральних регіонах також спостерігається помітне збільшення вартості оренди. У Черкасах і Кропивницькому середні ціни на двокімнатні квартири за рік зросли на 11% та 15%. Хоча ці міста досі залишаються бюджетним варіантом з середньою орендною ставкою 12 тисяч та 9 тисяч відповідно.

На півдні країни ситуація залишається стриманішою, однак Одеса поступово повертається до зростання орендних ставок. Попри коливання попиту, середня вартість оренди однокімнатних квартир становить 10 тисяч гривень.

Чому саме ці міста дорожчають?

Головним чинником залишається війна і безпекова ситуація на сході України, обмежена пропозиція житла та низькі темпи введення нових об'єктів в експлуатацію. У містах із невеликим ринком оренди навіть незначне зростання попиту швидко підвищує ціни.

У сегменті довгострокової оренди квартир у 2025 році й попит, і пропозиція зменшились на 3%, повідомляли аналітики OLX Нерухомість. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%. Найпомітніше подорожчали трикімнатні квартири, де приріст цін сягнув 21%.