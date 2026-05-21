Що змінилося у розрахунку індексів цін на житло?

Держстат повідомив, що з першого кварталу 2026 року в Україні почали застосовувати оновлену методологію державного статистичного спостереження "Зміни цін на ринку житла".

Як пояснили у Держстаті, новий підхід передбачає розширення переліку житлових об'єктів, які враховують під час формування індексів. Якщо раніше статистика стосувалася переважно квартир, то тепер охоплює також житлові будинки на первинному та вторинному ринках.

Крім того, спостереження поширили на всі територіальні громади України. Це означає, що під час розрахунків враховуватимуть інформацію не лише з великих міст, а й із селищ та сіл. Також відомство інтегрувало Big Data та альтернативні джерела інформації, щоб статистика була актуальнішою та повнішою.

Для розрахунку показників використовується інформація про ціни пропозицій продажу квартир і житлових будинків із загальнодоступного ресурсу OLX.ua в рамках угоди про інформаційне співробітництво. Якщо раніше ці дані використовувалися лише для вторинного ринку, то тепер вони охоплюють також первинний ринок житла,

– пояснюють у Держстаті.

Крім цього, Держстат перейшов на новий середньорічний базисний період – 2025 = 100. Це відповідає Регламенту Європейської Комісії та дозволить Україні передавати показники індексів цін на житло до Євростату за європейськими стандартами.

У яких містах будинки дорожчають найшвидше?

Найбільше за рік приватні будинки подорожчали у Луцьку – приблизно на 27%. Майже такими ж темпами ростуть ціни у Чернівцях та Івано-Франківську.

За даними ЛУН, найдорожчі приватні будинки серед обласних центрів заходу України зараз у Львові та Ужгороді. Медіанна вартість квадратного метра будинку у Львові становить 1 420 доларів, за рік це приблизно +17%, тоді як в Ужгороді – 1 190 доларів за квадратний метр, приблизно +15%.

Як бачимо, загалом ринок приватних будинків в Україні залишається нерівномірним. У відносно безпечних регіонах заходу та в столиці ціни зростають швидше,

– пояснює керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

Чому приватні будинки стали популярними в Україні?

За останні кілька років приватні будинки вперше почали переважати у структурі нового житла, повідомляє YouControl. Після 2022 року покупці дедалі частіше звертають увагу на житло з меншою щільністю забудови.

За результатами дослідження, у 2026 році 34,7% опитаних українців хотіли б придбати саме приватний будинок. Для багатьох сімей важливою стала можливість встановити генератор, облаштувати укриття, мати власне опалення або запас води.