Что изменилось в расчете индексов цен на жилье?

Госстат сообщил, что с первого квартала 2026 года в Украине начали применять обновленную методологию государственного статистического наблюдения "Изменения цен на рынке жилья".

Как пояснили в Госстате, новый подход предусматривает расширение перечня жилых объектов, которые учитывают при формировании индексов. Если раньше статистика касалась преимущественно квартир, то теперь охватывает также жилые дома на первичном и вторичном рынках.

Кроме того, наблюдения распространили на все территориальные общины Украины. Это означает, что при расчетах будут учитывать информацию не только из крупных городов, но и из поселков и сел. Также ведомство интегрировало Big Data и альтернативные источники информации, чтобы статистика была актуальной и полной.

Для расчета показателей используется информация о ценах предложений продажи квартир и жилых домов с общедоступного ресурса OLX.ua в рамках соглашения об информационном сотрудничестве. Если раньше эти данные использовались только для вторичного рынка, то теперь они охватывают также первичный рынок жилья,

– объясняют в Госстате.

Кроме этого, Госстат перешел на новый среднегодовой базисный период – 2025 = 100. Это соответствует Регламенту Европейской Комиссии и позволит Украине передавать показатели индексов цен на жилье в Евростат по европейским стандартам.

В каких городах дома дорожают быстрее всего?

Больше всего за год частные дома подорожали в Луцке – примерно на 27%. Почти такими же темпами растут цены в Черновцах и Ивано-Франковске.

По данным ЛУН, самые дорогие частные дома среди областных центров запада Украины сейчас во Львове и Ужгороде. Медианная стоимость квадратного метра дома во Львове составляет 1 420 долларов, за год это примерно +17%, тогда как в Ужгороде – 1 190 долларов за квадратный метр, примерно +15%.

Как видим, целом рынок частных домов в Украине остается неравномерным. В относительно безопасных регионах запада и в столице цены растут быстрее,

– объясняет руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

Почему частные дома стали популярными в Украине?

За последние несколько лет частные дома впервые начали преобладать в структуре нового жилья, сообщает YouControl. После 2022 года покупатели все чаще обращают внимание на жилье с меньшей плотностью застройки.

По результатам исследования, в 2026 году 34,7% опрошенных украинцев хотели бы приобрести именно частный дом. Для многих семей важной стала возможность установить генератор, обустроить укрытие, иметь собственное отопление или запас воды.