Що визначало ситуацію на ринку у 2025 році?

Ключовим фактором року стала готовність українців інвестувати у житло, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

За результатами опитувань, близько третини потенційних покупців розглядають придбання нерухомості у 2026 році. Саме цей настрій підтримував ринок у 2025-му та формував очікування подальшого поступового відновлення.

Попит на купівлю житла / Інфографіка OLX Нерухомість

Основний фокус покупців залишався на квартирах. Інтерес розподіляється між первинним і вторинним ринками, однак пропозиція скорочувалася швидше, ніж зростав попит.

Цікаво! Упродовж року попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як кількість активних оголошень зменшилася на 15%, що безпосередньо вплинуло на динаміку цін.

Де ціни на квартири зросли найбільше?

Медіанна вартість квартир в Україні за підсумками 2025 року зросла на 19%. Найвищі ціни традиційно фіксувалися у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді.

Саме Ужгород став лідером за темпами подорожчання. У сегменті однокімнатних квартир ціни зросли на 60% за рік. Водночас Київ зберіг першість за абсолютним рівнем вартості.

До слова, за даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Ужгороді становить 63 тисячі доларів, тоді як у Києві – 68 тисяч доларів.

Медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири у столиці зросла на 16% упродовж року. Переважна більшість обласних центрів у західних і центральних регіонах також продемонстрували зростання вартості житла. Зниження цін спостерігалося лише у містах, розташованих поблизу лінії бойових дій, зокрема у Запоріжжі та Миколаєві.

Медіанна вартість купівлі квартири / Інфографіка OLX Нерухомість

Чому у 2025 році активніше купували будинки?

Сегмент приватних будинків у 2025 році розвивався динамічніше за квартирний. Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%. У результаті медіанна вартість будинків зросла на 27%. Для порівняння, таунхауси й дуплекси подорожчали лише на 5%.

Найбільше зростання цін зафіксували у Сумах та Ужгороді. Водночас найдорожчими для купівлі залишалися будинки у:

Києві;

Ужгороді;

Львові;

Одесі.

У південних і південно-східних регіонах динаміка була протилежною. У Херсоні, Дніпрі та Миколаєві ціни на будинки знизилися, що відображало безпекові ризики та слабший попит.

Медіанна вартість купівлі будинку / Інфографіка OLX Нерухомість

Як змінився ринок довгострокової оренди квартир?

У сегменті довгострокової оренди квартир у 2025 році й попит, і пропозиція зменшились на 3%. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%. Найпомітніше подорожчали трикімнатні квартири, де приріст цін сягнув 21%.

Медіанна вартість оренди житла/ Інфографіка OLX Нерухомість

Серед однокімнатних квартир найбільше зростання вартості зафіксували в:

Одесі;

Харкові;

Львові;

Ужгороді;

Києві.

У Дніпрі, Запоріжжі, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні попереднього року. Зниження орендних ставок відбулося лише у Луцьку.

Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири у 2025 році залишився Ужгород, з орендною ставкою 21 тисяча гривень за місяць.

Що відбувалося з довгостроковою орендою будинків?

Оренда будинків у 2025 році стала одним із найактивніших сегментів – попит зріс на 19%. Водночас кількість пропозицій скоротилася на 11%, що призвело до зростання медіанної вартості оренди по Україні на 13%.

Найвищі ціни оренди будинків зафіксували в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Найбільше зростання вартості за рік відбулося у столиці, а також у Чернівцях і Сумах.

Якою була ситуація на ринку комерційної нерухомості?

На відміну від житлового сегмента, ринок комерційної нерухомості у 2025 році продемонстрував спад активності. В оренді кількість оголошень скоротилася на 12%, а число відгуків зменшилося на 9%. Попри це, медіанна вартість оренди зросла одразу на 25%.

Оренда комерційної нерухомості / Інфографіка OLX Нерухомість

Найбільше подорожчала оренда офісних приміщень, де ціни зросли на 31%. Водночас у сегменті кафе, ресторанів та кав'ярень зафіксували зниження орендних ставок на 15%.

У купівлі комерційної нерухомості попит і пропозиція скоротилися на 6%, однак медіанна ціна зросла на 11%, а найбільше подорожчали об'єкти під заклади громадського харчування.

Що ще зміниться на ринку нерухомості у 2026 році?