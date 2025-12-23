Что определяло ситуацию на рынке в 2025 году?

Ключевым фактором года стала готовность украинцев инвестировать в жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

Смотрите также Покупка квартиры во Львове: как выбрать район и не переплатить

По результатам опросов, около трети потенциальных покупателей рассматривают приобретение недвижимости в 2026 году. Именно этот настрой поддерживал рынок в 2025-м и формировал ожидания дальнейшего постепенного восстановления.

Спрос на покупку жилья / Инфографика OLX Недвижимость

Основной фокус покупателей оставался на квартирах. Интерес распределяется между первичным и вторичным рынками, однако предложение сокращалось быстрее, чем рос спрос.

Интересно! В течение года спрос на покупку квартир вырос на 4%, тогда как количество активных объявлений уменьшилось на 15%, что непосредственно повлияло на динамику цен.

Где цены на квартиры выросли больше всего?

Медианная стоимость квартир в Украине по итогам 2025 года выросла на 19%. Самые высокие цены традиционно фиксировались в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Именно Ужгород стал лидером по темпам подорожания. В сегменте однокомнатных квартир цены на квартиры выросли на 60% за год. В то же время Киев сохранил первенство по абсолютному уровню стоимости.

К слову, по данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ужгороде составляет 63 тысячи долларов, тогда как в Киеве – 68 тысяч долларов.

Медианная цена покупки однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 16% в столице выросла на 16% в течение года. Подавляющее большинство областных центров в западных и центральных регионах также продемонстрировали рост стоимости жилья. Снижение цен наблюдалось только в городах, расположенных вблизи линии боевых действий, в частности в Запорожье и Николаеве.

Медианная стоимость покупки квартиры / Инфографика OLX Недвижимость

Почему в 2025 году активнее покупали дома?

Сегмент частных домов в 2025 году развивался динамичнее квартирного. Спрос на покупку домов на вторичном рынке вырос на 21%, тогда как предложение сократилось на 2%. В результате медианная стоимость домов выросла на 27%. Для сравнения, таунхаусы и дуплексы подорожали всего на 5%.

Наибольший рост цен зафиксировали в Сумах и Ужгороде. В то же время самыми дорогими для покупки оставались дома в:

Киеве;

Ужгороде;

Львове;

Одессе.

В южных и юго-восточных регионах динамика была противоположной. В Херсоне, Днепре и Николаеве цены на дома снизились, что отражало риски безопасности и слабый спрос.

Медианная стоимость покупки дома / Инфографика OLX Недвижимость

Как изменился рынок долгосрочной аренды квартир?

В сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение уменьшились на 3%. Несмотря на это, медианная стоимость аренды по Украине выросла на 8%. Заметнее всего подорожали трехкомнатные квартиры, где прирост цен достиг 21%.

Медианная стоимость аренды жилья/ Инфографика OLX Недвижимость

Среди однокомнатных квартир наибольший рост стоимости зафиксировали в:

Одессе;

Харькове;

Львове;

Ужгороде;

Киеве.

В Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне предыдущего года. Снижение арендных ставок произошло только в Луцке произошло только в Луцке.

Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры в 2025 году остался Ужгород, с арендной ставкой 21 тысяча гривен в месяц.

Что происходило с долгосрочной арендой домов?

Аренда домов в 2025 году стала одним из самых активных сегментов – спрос вырос на 19%. В то же время количество предложений сократилось на 11%, что привело к росту медианной стоимости аренды по Украине на 13%.

Самые высокие цены аренды домов зафиксировали в Ужгороде, который опередил даже Киев. Наибольший рост стоимости за год произошел в столице, а также в Черновцах и Сумах.

Какой была ситуация на рынке коммерческой недвижимости?

В отличие от жилого сегмента, рынок коммерческой недвижимости в 2025 году продемонстрировал спад активности. В аренде количество объявлений сократилось на 12%, а число откликов уменьшилось на 9%. Несмотря на это, медианная стоимость аренды выросла сразу на 25%.

Аренда коммерческой недвижимости / Инфографика OLX Недвижимость

Больше всего подорожала аренда офисных помещений, где цены выросли на 31%. В то же время в сегменте кафе, ресторанов и кафе зафиксировали снижение арендных ставок на 15%.

В покупке коммерческой недвижимости спрос и предложение сократились на 6%, однако медианная цена выросла на 11%, а больше всего подорожали объекты под заведения общественного питания.

Что еще изменится на рынке недвижимости в 2026 году?