Львов остается одним из самых привлекательных городов для покупки жилья в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой РИЕЛ.
Как выбрать район Львова для комфортной жизни?
При выборе района во Львове стоит обратить внимание не только на цену квартиры, но и на условия повседневной жизни. Важными остаются транспортная доступность, наличие школ, детских садов, медицинских учреждений и зеленых зон.
Для семей с детьми это часто становится решающим фактором, тогда как для молодых людей и специалистов критической является близость к центру и рабочим локациям.
Например, исторические районы привлекают атмосферой, но могут создавать трудности с парковкой и иметь устаревшие коммуникации. Новые жилые комплексы в спальных районах обычно предлагают современные планировки и более низкую цену, однако инфраструктура там только начинает развиваться.
Какие районы Львова чаще всего выбирают для проживания?
- Галицкий район традиционно считают одним из самых престижных во Львове. Здесь расположен исторический центр города, культурные заведения, рестораны и офисы.
- Франковский район часто называют универсальным вариантом, ведь он сочетает удобное расположение, развитую инфраструктуру и относительно спокойный ритм жизни.
- Лычаковский район выбирают те, кто ценит близость к зеленым зонам и менее плотную застройку. Он считается одним из самых популярных среди тех, кто планирует купить квартиру во Львове.
- Шевченковский район активно развивается и привлекает инвесторов. Желание жить в современном жилом комплексе может стать решающим для покупателя.
- Железнодорожный район является самым удобным для тех, кто часто путешествует поездом. Здесь расположено большое количество предприятий и бизнес-центров. Также привлекает покупателей доступными ценами.
- Сиховский район остается одним из крупнейших в городе и постепенно меняет имидж благодаря развитию транспорта и новой застройке.
Как отличаются цены за квадратный метр в разных районах?
По данным ЛУН, на первичном рынке в 2025 году самым дорогим остается Галицкий район. Средняя цена квадратного метра в новостройках здесь составляет около 2 310 долларов. Такая стоимость связана с центральным расположением и ограниченным количеством предложений.
Самым дешевым районом на первичке является Сиховский. В новых жилых комплексах квадратный метр стоит в среднем 1 290 долларов, что делает район одним из самых доступных для покупателей.
На вторичном рынке ситуация похожая. Самые высокие цены зафиксированы в Галицком районе, где квадратный метр однокомнатной квартиры стоит в среднем 2 120 долларов.
Самые доступные цены в Сиховском и Железнодорожном районах, где средняя стоимость за квадратный метр достигает 1 210 и 1 380 долларов соответственно.
Сколько стоят квартиры во Львове?
Стоимость квадратного метра во Львове в этом году превысила даже столицу Украины. Особенно на цены влияет ситуация с безопасностью на востоке и в центральных областях, поэтому спрос на западные регионы увеличивается.
Центральные районы с развитой инфраструктурой стоят значительно дороже. Хотя цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичке немного отличаются от общей статистики.