Львов остается одним из самых привлекательных городов для покупки жилья в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой РИЕЛ.

Как выбрать район Львова для комфортной жизни?

При выборе района во Львове стоит обратить внимание не только на цену квартиры, но и на условия повседневной жизни. Важными остаются транспортная доступность, наличие школ, детских садов, медицинских учреждений и зеленых зон.

Для семей с детьми это часто становится решающим фактором, тогда как для молодых людей и специалистов критической является близость к центру и рабочим локациям.

Например, исторические районы привлекают атмосферой, но могут создавать трудности с парковкой и иметь устаревшие коммуникации. Новые жилые комплексы в спальных районах обычно предлагают современные планировки и более низкую цену, однако инфраструктура там только начинает развиваться.

Какие районы Львова чаще всего выбирают для проживания?

Галицкий район традиционно считают одним из самых престижных во Львове. Здесь расположен исторический центр города, культурные заведения, рестораны и офисы. Франковский район часто называют универсальным вариантом, ведь он сочетает удобное расположение, развитую инфраструктуру и относительно спокойный ритм жизни. Лычаковский район выбирают те, кто ценит близость к зеленым зонам и менее плотную застройку. Он считается одним из самых популярных среди тех, кто планирует купить квартиру во Львове. Шевченковский район активно развивается и привлекает инвесторов. Желание жить в современном жилом комплексе может стать решающим для покупателя. Железнодорожный район является самым удобным для тех, кто часто путешествует поездом. Здесь расположено большое количество предприятий и бизнес-центров. Также привлекает покупателей доступными ценами. Сиховский район остается одним из крупнейших в городе и постепенно меняет имидж благодаря развитию транспорта и новой застройке.

Как отличаются цены за квадратный метр в разных районах?

По данным ЛУН, на первичном рынке в 2025 году самым дорогим остается Галицкий район. Средняя цена квадратного метра в новостройках здесь составляет около 2 310 долларов. Такая стоимость связана с центральным расположением и ограниченным количеством предложений.

Самым дешевым районом на первичке является Сиховский. В новых жилых комплексах квадратный метр стоит в среднем 1 290 долларов, что делает район одним из самых доступных для покупателей.

На вторичном рынке ситуация похожая. Самые высокие цены зафиксированы в Галицком районе, где квадратный метр однокомнатной квартиры стоит в среднем 2 120 долларов.

Самые доступные цены в Сиховском и Железнодорожном районах, где средняя стоимость за квадратный метр достигает 1 210 и 1 380 долларов соответственно.

Сколько стоят квартиры во Львове?