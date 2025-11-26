Сколько стоит квадратный метр во Львове на первичном рынке?

Больше всего стоимость квартиры зависит от ее расположения, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Центральные районы с развитой инфраструктурой стоят значительно дороже. Самая дорогая средняя стоимость квадратного метра во Львове в Лычаковском районе – 72 900 гривен. Далее по стоимости:

Галицкий – 72 300 гривен;

Франковский – 70 600 гривен;

Шевченковский – 55 700 гривен;

Железнодорожный – 55 300 гривен;

Сиховский – 54 700 гривен.

Важно! По данным РИЕЛ, цены во Львове стартуют от 29 600 гривен за квадратный метр. В Киеве приобрести квартиру можно от 39 700 гривен за квадратный метр.

Но средние показатели другие. Если в Киеве средняя цена за квадратный метр составляет 55 000 гривен, то во Львове – 58 600 гривен.

Какие цены во Львове на вторичке?

Цены на однокомнатные квартиры выросли на 5% за год. Поэтому на вторичном рынке ситуация похожа:

Лычаковский – 81 200 гривен;

Железнодорожный – 78 400 гривен;

Галицкий – 77 200 гривен;

Франковский – 62 700 гривен;

Шевченковский – 55 700 гривен;

Дешевле всего приобрести жилье на вторичке во Львове можно в Сиховском районе, где средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 55 200 гривен.

Обратите внимание! Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры немного отличаются. Самые дорогие показатели в Галицком и Лычаковском районе – 79 200 и 61 500 за квадратный метр соответственно. По ценам на трехкомнатные квартиры лидерами стали Галицкий, со стоимостью 72 500 гривен, и Франковский – 62 700 гривен за квадратный метр.

