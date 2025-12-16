Что изменилось в программе "еОселя"?

Государство приняло решение о дополнительном финансировании "еОсели", что позволяет существенно расширить круг участников программы, пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Семьи, которые до сих пор не имели возможности воспользоваться льготным ипотечным кредитованием из-за ограниченных ресурсов, в 2026 году могут это сделать. Благодаря новому решению возможность получить жилье появится еще у 18 тысяч семей по всей стране.

"еОселя" остается ключевым инструментом государственной жилищной политики. Она предусматривает долгосрочный кредит на покупку квартиры или дома по фиксированной льготной ставке.

Важно! Участие в программе ориентирована на тех, кто не имеет собственного жилья или живет в квартире меньше нормы площади.

Кто может воспользоваться льготной ипотекой?

Подать заявку на участие в программе могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет. Отдельные условия предусмотрены для приоритетных категорий, в частности военнослужащих, ветеранов, медиков, педагогов, ученых и их семей. Для них действуют более низкие процентные ставки – 3%.

Кредит предоставляется на срок до 20 лет, а обязательный первый взнос зависит от возраста заемщика и типа жилья. Важным условием является официально подтвержденный доход, который позволяет закрыть кредит.

Как подать заявку на "еОселю"?

Процесс подачи максимально цифровизированный. Заявка формируется онлайн через приложение Дия, где пользователь выбирает банк и проверяет свое соответствие условиям программы. После предварительного одобрения остается подобрать жилье, которое соответствует установленным требованиям, и завершить оформление документов в банке.

Что такое жилищный ваучер для ВПЛ?

Кроме "еОсели", государство запускает новый инструмент поддержки – жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, отмечают в Министерстве развития общин.

Электронный сертификат номиналом до 2 миллионов гривен можно использовать для приобретения жилья или инвестирования в его строительство.

Кто может получить жилищный ваучер?

На первом этапе программа ориентирована на ВПО, которые потеряли жилье и не имеют недвижимости на подконтрольной территории. Приоритет отдается ветеранам, участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны. Подать заявку можно через Дию, без необходимости обращаться в учреждения оффлайн.

В чем разница между "еОселей" и ваучером?

Главное отличие заключается в формате помощи. "еОселя" – это льготный кредит, который нужно постепенно возвращать банку, тогда как жилищный ваучер является государственной поддержкой фиксированного размера. Оба механизма имеют целью сделать собственное жилье доступным для украинцев.

Когда можно подать заявку на жилищный ваучер?