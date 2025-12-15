Данные из государственных реестров позволяют выяснить, действительно ли продавец является владельцем и можно ли законно заключить сделку, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

С чего начать проверку документов на квартиру?

Перед тем как проверять квартиру в реестрах, попросите и сверьте базовые документы:

договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д;

паспортные данные продавца и РНОКПП для корректной идентификации личности;

технический паспорт на квартиру;

объяснение об основании приобретения права собственности и дату оформления;

если владельцев несколько – письменное согласие всех совладельцев или документы, объясняющие доли;

если продавец в браке – уточнения относительно режима имущества и наличия или отсутствия необходимого согласия второго супруга.

Важно! Обязательно сверить ФИО, адрес, площадь и реквизиты документов между собой. Любое несовпадение может означать ошибку, подмену объекта или проблемы с правом собственности.

Как проверить владельца квартиры и обременения перед покупкой?

Далее можно проверить в государственных реестрах. Необходимо подтвердить, что продавец действительно является владельцем этой квартиры. А также проверить, можно ли ее законно отчуждать. В справке из реестра важно посмотреть:

кто указан собственником и на каком основании возникло право;

есть ли ипотека, арест, запрет отчуждения или другие ограничения;

нет ли "цепочки" сомнительных переходов права собственности за короткий период.

Если обнаружили обременения, необходимо узнать у продавца есть ли документальное подтверждение снятия ограничений до подписания договора.

Как проверить продавца на долги и исполнительные производства?

Если возникают сомнения, можно проверить лицо на наличие долгов и исполнительных производств. Хотя долги не означают автоматический запрет продажи, но повышают риск ареста.

Продавец может пытаться срочно продать квартиру или затягивать сделку, отмечают в Министерстве юстиции. Эксперты советуют проверять документы перед оплатой задатка и соглашением купли-продажи.

Как проверить судебные решения по жилью?

Также можно просмотреть судебные решения и активные дела, где может упоминаться продавец или сама квартира. Особенно должны насторожить иски о разделе имущества, признании договоров недействительными, обжалования наследства. Для этого можно использовать Единый государственный реестр судебных решений.

Важно! Если обнаружили такую информацию, не игнорируйте ее. Именно судебные споры чаще всего "переезжают" вместе с квартирой к новому владельцу.

Что стоит проконтролировать у нотариуса перед подписанием договора купли-продажи?

Финальная проверка происходит перед подписанием договора. Сначала стоит внимательно сверить все документы, особенно обращать внимание на даты и адреса. Когда все проверили, документ можно подписывать. Если продавец настаивает на полной оплате до нотариуса, это причина отказаться от сделки.

Что платит покупатель при покупке квартиры?