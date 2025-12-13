Подробнее о том, где за год ощутимо подорожали квартиры на вторичном рынке и какие особенности зафиксировали аналитики, 24 Канал рассказывает со ссылкой на годовой отчет ЛУН.

Какие тенденции на рынке вторичной недвижимости фиксировали в 2025 году?

В течение 2025 года цены на вторичное жилье пошли вверх. Это касается и одно-, и двух-, и трехкомнатных квартир. Весомое подорожание зафиксировали на Западе, а также в центральных регионах. Однако даже в наиболее обстреливаемых северных и восточных городах цены на жилье продемонстрировали восходящий тренд. Исключения – приближенные к линии фронта города в юго-восточной части страны, где средняя цена квартир за год немного снизилась.

При этом ощутимо подорожали двухкомнатные квартиры. Вероятно, такая тенденция связана с тем, что внутренне перемещенные лица постепенно интегрируются в новые общины и начинают выбирать семейное жилье на долгосрочную перспективу. Тем более, что на вторичном рынке большинство покупателей предпочитают не "голые стены", а квартиры хотя бы в жилом состоянии.

Кроме того, в 2025 году заинтересованность в покупке жилья имела тенденцию к росту. Фразу "жить здесь и сейчас" – можно назвать слоганом вторички 2025 года.

Если первые годы после полномасштабного вторжения проходили в ожиданиях завершения боевых действий, то сейчас это принятие реальности. Вместе со всеми сложностями, покупатели все меньше выбирают откладывать идею покупки и решаются на сделку,

– объясняет Денис Судилковский, бренд и бизнес директор ЛУН.



Цены в городах на однокомнатные квартиры на вторичке / Инфографика ЛУН

Где больше всего подорожали однокомнатные квартиры?

Наиболее ощутимое подорожание однокомнатных квартир за год зафиксировали в Тернополе, где их стоимость выросла на 21%. Почти такие же темпы демонстрируют Одесса и Ровно – там "однушки" подорожали на 18%. Значительный годовой прирост также в Ужгороде (+15%), Житомире (+14%), Киеве и Чернигове (+11%), а еще в Харькове, Сумах и Днепре, где цены поднялись на 10%. В то же время во Львове средняя стоимость однокомнатных увеличилась на 5%, тогда как в столице – на 11%.

Какова ситуация на рынке двух- и трехкомнатного жилья?

В сегменте двухкомнатных квартир прослеживается подобная динамика роста стоимости: средние цены повысились почти во всех городах страны. Наибольшее подорожание наблюдается в Тернополе, где двухкомнатные за год прибавили 23%, и в Черновцах – 20%. В Одессе и Чернигове средняя стоимость выросла на 18%, в Харькове – на 13%, в Кропивницком – на 12%, в Киеве и Ивано-Франковске – на 11%, а в Ужгороде – на 10%.



Цены в городах на двухкомнатные квартиры на вторичке / Инфографика ЛУН

В большинстве других городов повышение составило 3 – 9%, за исключением Днепра и Запорожья, где средняя цена двухкомнатных наоборот уменьшилась – на 2% и 8% соответственно. Показательно, что даже в прифронтовом Николаеве средние цены на двухкомнатные выросли на 7% год к году, что может свидетельствовать о переезде семей из более опасных регионов.

За последний год двузначный рост средней стоимости трехкомнатных квартир зафиксировали в Черкассах (+23%), Черновцах (+22%), Виннице (+21%), Кропивницком (+20%), Харькове (+19%), Тернополе (+17%), Сумах (+15%), Одессе (+13%) и Ивано-Франковске (+11%). В Киеве и Львове цены на трехкомнатные выросли на 9%, почти достигнув отметки в 10%.



Цены в городах на трехкомнатные квартиры на вторичке / Инфографика ЛУН

В то же время в Полтаве, Днепре и Запорожье трехкомнатные квартиры за год подешевели – на 2%, 4% и 7% соответственно. Если для Полтавы это выглядит скорее как незначительная коррекция, то падение цен в Запорожье и Днепре может свидетельствовать о нежелании семей переезжать в города, расположенные близко к линии фронта и подвергающиеся регулярным массированным обстрелам.

К слову, если анализировать данные ЛУН за последний месяц, то однокомнатные квартиры ощутимо подорожали в Луцке и Ровно – на 22%, в Тернополе – на 20%, в Одессе – на 19%. Двухкомнатные квартиры больше всего прибавили в цене в Тернополе – на 23%, в Чернигове – на 21%, в Черновцах – на 20%. А стоимость трехкомнатных существенно выросла в Кропивницком – на 25%, в Виннице – на 23%, в Черновцах – на 22%.

Почему в Украине растут цены на квартиры?

Цены на жилье в Украине в конце 2025 года продолжают расти как на первичном, так и на вторичном рынке. Подорожание фиксируют в большинстве регионов под влиянием войны, внутренней миграции и высокого спроса.

Стоимость строительства увеличилась из-за более дорогих материалов, энергоресурсы, логистику и дефицит рабочей силы, что заставляет девелоперов повышать расходы.

Полномасштабное вторжение существенно изменило структуру спроса: население перераспределилось между регионами, а западные области, Киев и крупные областные центры стали главными направлениями миграции. Это значительно повысило спрос на жилье именно в этих городах.