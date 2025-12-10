Работы проходят в ускоренном режиме, а сам проект уже называют одним из самых резонансных обновлений президентской резиденции за последние десятилетия, пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Что такое skyscraper и почему они стали символами современных городов

Что происходит на месте Восточного крыла?

Восточное крыло, которое было частью архитектурного комплекса более века, снесли полностью. Это решение стало ключевым этапом подготовки к возведению нового бального зала. На обнародованных кадрах видно разрушенные конструкции, остатки фундамента и активные земляные работы.

Строительные работы на территории Белого дома / Фото Axios

Сейчас строители сосредоточены на укреплении основания и прокладке инженерных коммуникаций. Территорию полностью перепланировали, а работы ведутся в непрерывном режиме. Проект уже называют одним из крупнейших архитектурных вмешательств в комплекс Белого дома за последние десятилетия.

Строительство бального зала / Фото Axios

Каким будет новый бальный зал?

Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что финальный вариант проекта претерпел изменения. По его словам, бальный зал будет почти вдвое больше, чем предполагалось ранее. Также была пересмотрена конструкция ключевых архитектурных элементов.

Интересно! Колонную систему SPAN значительно увеличили для улучшения обзорности во время массовых событий. Ожидается также обновление акустики, систем освещения и увеличение вместимости помещения. Новое пространство планируют использовать для государственных встреч, дипломатических мероприятий и крупных политических событий.

Сколько стоит проект и как продвигаются работы?

Стоимость строительства оценивается в 300 миллионов долларов. При этом Трамп публично заявил, что проект реализуется в рамках утвержденного бюджета и опережает первоначальный график, отмечают Associated Press. По его словам, основные этапы выполняются без задержек.

Официальные детали относительно источников финансирования не раскрываются. В то же время в США предполагают, что средства могут поступать из нескольких направлений, в частности через специальные фонды и частные взносы.

Почему строительство вызвало резонанс в США?

Снос части исторического комплекса вызвал активные дискуссии в обществе. Критики проекта указывают на потерю элементов архитектурного наследия и слишком высокую стоимость работ. Особенно остро эти вопросы звучат на фоне внутренних экономических вызовов в стране.

В то же время сторонники изменений отмечают, что президентская резиденция должна соответствовать современным требованиям и быть готовой к проведению масштабных международных мероприятий. По их мнению, новый бальный зал усилит имидж Белого дома как ключевой дипломатической платформы.

Как отреагировала Мишель Обама?