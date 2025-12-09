Что означает слово skyscraper и как оно появилось?

Термин skyscraper с английского языка переводится как "тот, что царапает небо", пишет 24 Канал со ссылкой на Britannica.

Его начали активно использовать в конце 19 века в США, когда в городах появились первые здания с более чем десятью этажами. На тот момент такая высота считалась исключительной и вызывала настоящее удивление.

С годами значение слова изменилось. Если раньше небоскребом называли любое здание, резко выделяющееся среди окружающей застройки, то сегодня skyscraper означает полноценное сверхвысокое сооружение со сложными инженерными решениями.

Какая высота сегодня считается типичной для skyscraper?

В современной международной классификации Council on Tall Buildings and Urban Habitat отмечают, что skyscraper – это сооружение от 150 до 300 метров. Сооружения, превышающие 300 метров, уже причисляют к классу supertall, а более 600 метров к megatall.

Такое разделение используется в глобальных архитектурных базах и позволяет точно сравнивать небоскребы между разными странами и континентами.

Почему первые skyscraper появились именно в США?

Появление первых небоскребов напрямую связано с техническими открытиями конца 19 века. Изобретение безопасного пассажирского лифта позволило быстро перемещаться между этажами, а стальной каркас позволил возводить здания в десятки этажей без риска обвала.

Именно поэтому первыми в высотном строительстве стали Чикаго и Нью-Йорк. В этих городах активно развивались бизнес, финансы и торговля, что создавало высокий спрос на большие офисные площади в пределах ограниченной территории.

Какой небоскреб является самым высоким в мире?

Самым высоким завершенным небоскребом в мире до сих пор остается Бурдж Халифа в Дубае. Его высота превышает 828 метров. Здание сочетает жилые апартаменты, офисы, отели, рестораны и смотровые площадки.

Самый высокий небоскреб Бурдж Халифа / Фото Sotheby's

Интересно! По данным международных архитектурных реестров, в мире уже насчитывают сотни зданий высотой более 300 метров. Ежегодно этот список пополняется новыми объектами.

Где сегодня строят больше всего skyscraper?

Наибольшая концентрация небоскребов наблюдается в странах Азии и Ближнего Востока. Лидерами по темпам высотного строительства остаются Китай, Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и США.

Skyscraper чаще всего возводят в финансовых и деловых районах мегаполисов, где стоимость земли чрезвычайно высока, а застройщикам выгоднее развивать пространство в вертикальном направлении.

Для чего городам нужны skyscraper сегодня?

Современные небоскребы уже давно не выполняют только офисную или жилую функцию. Большинство новых skyscraper проектируются как многофункциональные комплексы, где сочетаются жилые помещения, бизнес-центры, торговые зоны, паркинги и пространства для отдыха.

Отдельное внимание сегодня уделяют энергоэффективности. Новые здания оснащают системами экономии электроэнергии, вентиляции, сбора дождевой воды и другими технологиями, уменьшающие нагрузку на городскую инфраструктуру.

Какое самое высокое здание в Украине?