Об этом свидетельствует анализ OLX Недвижимость, результаты которого цитирует 24 Канал. За год во многих городах вырос как спрос, так и количество предложений автономного жилья. Больше всего это заметно в регионах, где последствия блэкаутов ощущаются сильнее всего.

Где больше всего предложений жилья с резервным питанием и как изменились цены?

Самый быстрый рост количества объявлений о долгосрочной аренде квартир с резервным питанием зафиксировали в городах:

Сумы – на 240%;

Чернигов – на 142%;

Луцк – на 100%;

Днепр и Житомир – на примерно 41%.

В Киеве прирост составил около 27%.

В абсолютных объемах лидерами остаются крупные города: Киев (более 3 600 объявлений), Одесса (более 2 100), Днепр (298) и Львов (228).

За этот период заметно выросли и цены. Наибольший скачок стоимости зафиксировали в Николаеве (на 180%), Тернополе (на 80%), Запорожье (на 46%) и Харькове (на 25%). Эксперты объясняют это тем, что автономность перестает быть "премиумопцией" и становится базовым требованием арендаторов.

Как меняется спрос на автономное отопление и кто лидирует?

Похожий тренд наблюдается и в отношении жилья с автономным отоплением, которое работает даже во время блэкаутов.

Наибольший прирост таких объявлений за год демонстрируют города:

Сумы – на 114%;

Луцк – на 72%;

Днепр – на 40%;

Чернигов – на 32%;

Киев – на 29%.

В других областных центрах предложение наоборот кое-где сокращается.



В условиях отключений света украинцы ищут автономные квартиры / Фото Getty Images

В то же время столица сохраняет первенство по количеству автономных объектов – примерно 9 200 предложений. Далее следуют Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница. Стоимость аренды также растет: больше всего в Сумах, Харькове, Виннице, Житомире и Львове.

Аналитики отмечают: спрос растет не только из-за блэкаутов. Значительную роль играет внутренняя миграция и формирование новых стандартов арендованного жилья, где автономность все чаще воспринимается как обязательная характеристика.

К слову, после последнего массированного обстрела энергетики Украины 6 декабря глава управления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что теперь света у украинцев будет меньше. Если до этого отключения продолжались по 4 – 8 часов, то теперь будет по 12 – 16. Ситуация в энергосистеме достаточно тяжелая. На ее восстановление уйдут не дни, а недели.

Что известно о ситуации на рынке аренды жилья Украины?

Самая высокая стоимость аренды квартир зафиксирована в Ужгороде, Львове и Киеве, тогда как дешевле всего – в Харькове, Запорожье, Сумах и Николаеве. За последние полгода больше всего подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Одессе, а среди трехкомнатных – в Харькове. В целом на Западе и в столице сохраняется высокий уровень цен, тогда как в прифронтовых регионах аренда остается значительно доступнее.

По результатам опроса OLX Недвижимость, аренда жилья и в дальнейшем остается популярной: 40% респондентов планируют снимать квартиру в ближайшее время, а еще 37% уже являются арендаторами. Более половины отметили, что главная причина – желание жить отдельно.