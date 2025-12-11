Что меняется для военных в программе "еОселя"?

Льготная ипотека для военных стала доступнее, мобилизованные могут оформлять кредиты на жилье под 3% годовых, как и военные, которые служат по контракту, пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Смотрите также Купить жилье в Украине становится все труднее: почему растут цены на квартиры

Это решение уменьшает ежемесячную нагрузку на семейный бюджет и открывает больше шансов получить собственную квартиру или дом во время службы.

Обновленные правила предусматривают ограничение площади, чтобы программа оставалась социальной. Теперь есть четкие условия по площади жилья:

квартира – до 115,5 квадратных метров;

дом – до 125,5 квадратного метра.

Уже 21 864 украинских семей получили собственный дом благодаря льготной ипотеке. Суммарно они получили кредитов на 37,4 миллиарда гривен. В частности 6438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря программе,

– отметила в заметке Юлия Свириденко.

Спрос на недвижимость сохраняется даже в военное время. Украинцы продолжают инвестировать в жилье в Украине, а правительство периодически обновляет условия программы, чтобы они соответствовали реалиям рынка и возможностям заемщиков.

Какие условия участия в программе "еОселя"?

"еОселя" работает как инструмент льготной ипотеки для отдельных категорий граждан. Среди основных участников:

военнослужащие;

ветераны;

медицинские работники;

педагоги;

ученые.

Для военных ставка составляет 3% годовых, для других категорий она может быть выше, но все равно ниже рыночной. Программой 7% годовых могут воспользоваться граждане Украины, которые ранее не имели в собственности жилья.

Какие требования по площади?

Жилье должно соответствовать лимитам площади и быть в доме, введенном в эксплуатацию. Оформить кредит можно как на первичном, так и на вторичном рынке в любом регионе Украины, если объект соответствует условиям программы и требованиям банка-партнера.

Как подать заявление на участие в программе "еОселя"?

Подать заявку можно онлайн через приложение Дія. Для этого необходимо:

Авторизоваться в приложении;

Выбрать услуги по программе "еОселя";

Получить согласование от банка;

Выбрать жилье и оформить кредитный договор.

После согласования кредита заемщик заключает договор купли-продажи жилья и завершает оформление ипотеки в банке. Такой формат дает возможность военным и другим участникам программы проходить большинство этапов дистанционно и быстрее получать решение о финансировании.

Какие изменения предлагает правительство в будущем?