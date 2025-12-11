Что меняется для военных в программе "еОселя"?
Льготная ипотека для военных стала доступнее, мобилизованные могут оформлять кредиты на жилье под 3% годовых, как и военные, которые служат по контракту, пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
Это решение уменьшает ежемесячную нагрузку на семейный бюджет и открывает больше шансов получить собственную квартиру или дом во время службы.
Обновленные правила предусматривают ограничение площади, чтобы программа оставалась социальной. Теперь есть четкие условия по площади жилья:
- квартира – до 115,5 квадратных метров;
- дом – до 125,5 квадратного метра.
Уже 21 864 украинских семей получили собственный дом благодаря льготной ипотеке. Суммарно они получили кредитов на 37,4 миллиарда гривен. В частности 6438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря программе,
– отметила в заметке Юлия Свириденко.
Спрос на недвижимость сохраняется даже в военное время. Украинцы продолжают инвестировать в жилье в Украине, а правительство периодически обновляет условия программы, чтобы они соответствовали реалиям рынка и возможностям заемщиков.
Какие условия участия в программе "еОселя"?
"еОселя" работает как инструмент льготной ипотеки для отдельных категорий граждан. Среди основных участников:
- военнослужащие;
- ветераны;
- медицинские работники;
- педагоги;
- ученые.
Для военных ставка составляет 3% годовых, для других категорий она может быть выше, но все равно ниже рыночной. Программой 7% годовых могут воспользоваться граждане Украины, которые ранее не имели в собственности жилья.
Какие требования по площади?
Жилье должно соответствовать лимитам площади и быть в доме, введенном в эксплуатацию. Оформить кредит можно как на первичном, так и на вторичном рынке в любом регионе Украины, если объект соответствует условиям программы и требованиям банка-партнера.
Как подать заявление на участие в программе "еОселя"?
Подать заявку можно онлайн через приложение Дія. Для этого необходимо:
- Авторизоваться в приложении;
- Выбрать услуги по программе "еОселя";
- Получить согласование от банка;
- Выбрать жилье и оформить кредитный договор.
После согласования кредита заемщик заключает договор купли-продажи жилья и завершает оформление ипотеки в банке. Такой формат дает возможность военным и другим участникам программы проходить большинство этапов дистанционно и быстрее получать решение о финансировании.
Какие изменения предлагает правительство в будущем?
Председатель Комитета Даниил Гетманцев предложил расширить государственную программу "еОселя" на работников государственных и коммунальных учреждений, предоставляя им льготную ипотеку под 3%.
Сейчас программой "еОселя" могут воспользоваться военнослужащие, медицинские работники, работники учебных заведений и ученые, ветераны войны, переселенцы и другие граждане без собственного жилья.