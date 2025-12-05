Что изменится в жилищной политике?

Правительство усиливает финансирование жилищных программ, поскольку запрос на восстановление и обеспечение жильем остается одним из самых масштабных, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Бюджет предусматривает расширение механизмов компенсаций, модернизацию программ восстановления и увеличение финансового ресурса для регионов, которые проводят масштабные восстановительные работы.

Важно! Существенная часть средств направляется на ремонт и реконструкцию многоквартирного и частного жилья, разрушенного в результате боевых действий. Громады получат дополнительную поддержку на проекты, связанные с обустройством временного и социального жилья.

Местные органы будут совершенствовать модели распределения жилья и следить за приоритетностью восстановления.

Для кого предусмотрены основные программы?

В 2026 году продолжает действовать комплекс поддержки для ветеранов и ВПЛ. Наибольшая часть средств направляется тем, кто нуждается в жилье или компенсациях из-за последствий войны.

Основными получателями помощи станут:

граждане, чье жилье разрушено или повреждено;

ветераны, в частности военнослужащие с инвалидностью 1 и 2 группы;

общины с большим количеством внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в расширении жилищного фонда.

Для этих категорий бюджет обеспечивает возможность получить компенсацию, новое жилье или доступ к программам, которые финансируют ремонт и создание социального и временного жилья.

Какое финансирование предусмотрено для программы еВідновлення?

В 2026 году программа еВідновлення получит расширенное финансирование, что позволит охватить больше граждан, которые потеряли жилье или нуждаются в поддержке для приобретения нового.

Распределение средств будет происходить так:

6,7 миллиардов гривен на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье;

14 миллиардов гривен на жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий;

154 миллионов гривен на программы льготных ипотечных кредитов для ВПО и ветеранов.

У Министерстве развития общин отмечают, что программа в значительной степени формируется при поддержке международных партнеров. Предварительные договоренности предусматривают:

200 миллионов евро на компенсацию за уничтоженное жилье;

120 миллионов евро на новый компонент жилищных ваучеров для ВПЛ с ВОТ;

50 миллионов евро на льготное ипотечное кредитование для внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно продолжаются переговоры со Всемирным банком по привлечению еще 225 миллионов евро. Это финансирование позволит расширить охват программы и ускорить восстановление жилищного фонда в пострадавших регионах.

Кто сможет получить жилищный ваучер на 2 миллиона гривен?